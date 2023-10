Neuropsycholoog pleit voor helmplicht keepers: 'Gaat mensenlevens redden'

De tragische dood van een amateurkeeper na een botsing op het veld doet de discussie weer oplaaien. Zouden keepers geen helm moeten dragen? Neuropsycholoog Erik Matser is ervan overtuigd dat het dragen van een keepershelm mensenlevens kan redden: “Hersenen kunnen niet tegen schokbelasting. Alles wat je kunt doen om die schokbelasting te verminderen, gaat levens redden.”

De keeper van FC Engelen 4 raakte zondagmiddag zwaargewond nadat hij ongelukkig in botsing kwam met een speler. Hij werd fataal geraakt op zijn hoofd. Ook de beelden van RKC-keeper Etienne Vaessen die onlangs na een harde klap muisstil op de grasmat bleef liggen, maakten diepe indruk. De gevaren van voetbal zijn al jaren voer voor discussie. De hersenstichting pleitte in 2018 al voor een helmplicht voor jeugdkeepers.

Erik Matser is neuropsycholoog en sportarts met een eigen polikliniek in Helmond. Dagelijks ziet hij mensen met hersenletsel. En daar zitten volgens hem ook vaak voetballers bij. “Voetbal is een belangrijke oorzaak van hersenschade. Van de mensen die een hersenschudding oplopen op het veld, herstelt tachtig procent goed, twintig procent blijft lange tijd last houden. Dat is een grote groep.”