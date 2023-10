Politie plaatst herkenbare foto's van rellende Willem II-fans na derby

De politie heeft herkenbare foto's gedeeld van elf voetbalsupporters die zich begin september misdroegen tijdens en na de competitiewedstrijd Willem II - NAC Breda. Onlangs werden van een grote groep fans van de Tilburgse club nog onherkenbare foto’s gepubliceerd. De politie waarschuwde toen dat ze die snel herkenbaar in beeld zou brengen. Sindsdien hebben zich acht mensen bij de politie gemeld.

Een groep aanhangers van Willem II gooide begin september, na afloop van de derby tegen NAC, allerlei spullen naar de politie. Hierbij raakten twee agenten gewond.

De politierechter in Breda legde donderdag vier van hen een werkstraf op van 180 uur. Samen moeten ze ook een schadevergoeding van enkele duizenden euro's betalen aan de twee agenten. Volgens de politierechter liepen deze fans voorop bij de rellen.

Agenten en ME doelwit

De derby werd voor het eerst sinds jaren bezocht door uitsupporters, maar werd al na 52 minuten spelen gestaakt. Er waren allerlei voorwerpen en vuurwerk op het veld gegooid. Nadat de supporters van de thuisclub het stadion hadden verlaten, richtten ze zich tegen agenten en de Mobiele Eenheid. Ze gooiden bierblikjes, stokken, prullenbakken, containers en hekken.

De officier van justitie vroeg zich tijdens de rechtszaak hardop af of het nog wel mogelijk is om in ons land met je gezin naar een voetbalwedstrijd te gaan. "Ik snap niet dat boosheid of frustratie zich richt op politie en ME." Vier onbekende verdachten worden niet langer gezocht: volgens de politie hadden zij ‘een gering aandeel’ in de rellen. De anderen wacht ook een gang naar de rechter.

Willem II - NAC Breda werd enkele dagen later uitgespeeld zonder publiek. Het werd uiteindelijk 1-4.