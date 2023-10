Willem II-fans rellen na verloren derby tegen NAC: 180 uur werkstraf

Vier supporters van Willem II hebben donderdag een werkstraf van 180 uur gekregen van de politierechter in Breda. Gezamenlijk moeten ze ook een schadevergoeding betalen aan twee agenten. Volgens de politierechter liepen ze voorop bij de rellen na de gestaakte competitiewedstrijd tegen aartsrivaal NAC Breda, op 3 september.

Drie van de veroordeelde fans komen uit Tilburg, de vierde woont in Goirle. Ze zijn 23, 31, 52 en 54. Alle vier hebben ze al een voorlopig stadionverbod gekregen na de rellen en binnenkort horen ze van de KNVB hoe lang ze niet meer welkom zijn. Een bezoek aan het stadion zit er voorlopig niet in.

Bij de ongeregeldheden raakten twee agenten gewond aan hun hoofd en lijf. Een van hen zit sindsdien met een whiplash thuis. Op de beelden die in de rechtszaal is te zien hoe de ME flinke chargers uit en honden inzet om de menigte in bedwang te houden.

Het ging mis bij het uitvak waar NAC-supporters door de hekken braken. En later ging het ook mis op de andere hoek van het stadion waar supporterscafé D'n Beitel zit. Honderden mensen staan te kijken en tientallen mannen dagen de ME uit en gooien met spullen. De ME werd bekogeld met hekken, stenen, containers en blikjes bier.

'Ik ga niet meer'

Een van de veroordeelde fans van Willem II zei dat het na de rellen voor hem niet meer hoeft: "Ik heb twee zoontjes. Die kunnen in de toekomst met opa mee. Ik ga niet meer."

Een andere supporter die werd veroordeeld, hoopt juist snel weer wedstrijden in het Koning Willem II Stadion te kunnen bezoeken, al heeft hij zijn lesje wel geleerd. "Ik heb vier dagen in de cel gezeten. Dan ga je wel nadenken. Ik heb het er met mijn vrienden over gehad. Dat ik hierbij betrokken bent, vinden ze raar. Een volgende keer sla ik linksaf in plaats van rechtsaf", zo vertelde de projectleider, die al ruim veertig jaar op de tribune van zijn club zit.

Het was voor het eerst sinds jaren dat er weer uitsupporters welkom waren bij de beladen derby tussen Willem II en NAC. Het had het begin moeten zijn van weer 'normale aantallen supporters', zei een politiewoordvoerder voor de wedstrijd.

Het duel werd al vroeg in de tweede helft bij een 0-3 stand gestaakt, nadat er vuurwerk en andere voorwerpen op het veld waren gegooid. Buiten het stadion zochten supporters daarna de confrontatie met de ME.

'Ik snap het niet'

De politierechter vindt dat alle vier de aanhangers die donderdag tegenover haar stonden, een flinke bijdrage hebben geleverd aan de ongeregeldheden. De officier van justitie had donderdagmorgen tegen twee mannen twee maanden cel geëist. Hij vroeg zich hardop af of het nog wel mogelijk is om in ons land met je gezin naar een voetbalwedstrijd te gaan. "Ik snap niet dat boosheid of frustratie zich richt op politie en ME."

Na deze vier fans van Willem II, zullen er nog meer volgen. Vorige week liet de politie onherkenbare foto's zien van supporters die zich ook hebben misdragen. Een aantal van hen heeft zich inmiddels bij de politie gemeld. De kans is groot dat de politie binnen een paar dagen herkenbare foto's van hooligans zal verspreiden.

Willem II - NAC Breda werd enkele dagen later uitgespeeld zonder publiek. Het werd uiteindelijk 1-4.

Beelden van Willem II-supporters die naar het uitvak willen: