Geen risicovolle transporten meer van EBI-gevangenen naar de rechtbank

Gevangenen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught kunnen vanaf eind dit jaar vanuit de gevangenis online deelnemen aan zittingen in de rechtbank in Amsterdam. Dat beperkt het aantal risicovolle ritten van gevangenen tussen Vught en Amsterdam. Burgemeester Roderick van de Mortel van de gemeente Vught is een van de mensen die zich al lang zorgen maken over die ritten.

De EBI krijgt twee ruimtes van waaruit gevangenen, samen met hun advocaten, aan een rechtszaak kunnen deelnemen. Deze vrijdag werd met een proefverbinding getest hoe dit in de praktijk werkt. De ruimtes zijn gebouwd om het vervoer van gevangenen naar Amsterdam te verminderen. Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert dat namelijk veiligheidsrisico's op. Niet alleen kunnen gevangenen proberen te ontsnappen, maar ook kunnen verdachten rond een zitting proberen met elkaar in contact te komen, stelt een woordvoerder van de dienst. Vertrouwelijk communiceren kan

De rechter kan bepalen dat een verdachte per videoverbinding deelneemt aan een zitting. De advocaat kan vervolgens zelf beslissen of hij vanuit Vught of in de zittingszaal aan het proces deelneemt. Volgens de DJI kunnen advocaten en gevangenen in de nieuwe ruimtes vertrouwelijk met elkaar overleggen. Ondertussen wordt binnen de muren van de gevangenis ook een complete rechtszaal gebouwd. Het project, dat 15 miljoen euro kost, kan volgens minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming 'niet snel genoeg klaar zijn'. Volgens de planning moet de rechtszaal volgend jaar in gebruik genomen worden. Dat betekent dat gevangenen definitief niet meer van en naar een rechtbank vervoerd hoeven te worden. Sinds eind 2019 zit Ridouan Taghi, het kopstuk van de Mocromaffia, vast in Vught. Sindsdien is het regelmatig onrustig rondom de EBI. Buiten Taghi zitten onder anderen Heineken-ontvoerder Willem Holleeder en Mohammed B. die Theo van Gogh vermoordde, er opgesloten. LEES OOK: Rechtszaal in de gevangenis voor zwaarste criminelen is volgend jaar klaar