Oplichter of meesterspion? Dit is Guido Blaauw

Wie is Guido Blaauw? Zelf beweert de 50-jarige man uit Goirle dat hij een spannend leven heeft gehad als spion voor de geheime diensten AIVD, Mossad en CIA. Op Twitter werd hij gezien als deskundige die veel weet over de oorlogen in Afghanistan en Oekraïne. Maar uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat daar niet veel van klopt. Bovendien was hij directeur van meerdere bedrijven die failliet zijn gegaan, waarbij mensen voor miljoenen in het schip gingen.

Donderdag werd door 46 gedupeerden aangifte gedaan tegen Blaauw wegens oplichting. Ze doneerden geld voor een goed doel en zouden in ruil daarvoor een boek krijgen over de spionnentijd van Blaauw.

1. De spion

In de aankondiging van zijn boek staat: “Hij belandde door 9/11 in het inlichtingenwerk en kwam onverwacht in een safe-house van de Mossad terecht. Hij ontdekte een intern lek bij de AIVD. Nadat hij de eerste online cyberoperaties voor de dienst had opgezet, werd hij door de CIA gevraagd om als bekeerling naar Pakistan te gaan. Het waargebeurde verhaal van een Nederlands geheim agent.”

Blaauw beweert dat hij door de AIVD is ingehuurd om een website op te zetten om radicale moslims op te sporen. Hierover schreef in 2010 onder andere de NOS. De website was een succes, maar moest gesloten worden omdat bezoekers plannen maakten om andere websites te hacken en de dienst bang was voor imagoschade. Of Blaauw echt voor geheime diensten heeft gewerkt, is niet te zeggen. De AIVD doet daarover geen uitspraken.

2. De oorlogsdeskundige

Op Twitter plaatst Blaauw al jaren veel informatie over onder andere Afghanistan en de oorlog in Oekraïne. Daarmee won hij het vertrouwen van veel volgers. Zijn berichten zijn bijvoorbeeld analyses over het grotere plaatje van de oorlogen, video’s van vuurgevechten of andere oorlogshandelingen.

Het lijkt er sterk op dat Blaauw een groot deel van zijn analyses heeft overgenomen van buitenlandse accounts die dezelfde analyses eerder plaatsen. Bijvoorbeeld van wetenschappers of analisten die de oorlogen op de voet volgen en daarover hun professionele observaties delen.

Met zijn eigen tweets heeft Blaauw in het verleden ook meerdere keren de plank pijnlijk misgeslagen. Zo verspreidde Blaauw in 2019 nepnieuws over een kaping op Schiphol, waar geen sprake van was. In 2021 verklaarde hij Peter R. de Vries anderhalf uur na de aanslag al dood, terwijl die toen nog leefde.

3. De ondernemer

Blaauw richtte verschillende bedrijven op die zich bezighielden met digitale veiligheid. Alle bedrijven waar hij bij betrokken is geweest, zijn ondertussen opgeheven of failliet.

Een van zijn bedrijven, Data Protectors b.v., bood extra beveiligde datacenters in oorlogsbunkers aan. Die zouden digitale informatie beschermen tegen bijvoorbeeld elektrische pulsen. Het bedrijf werd in juni 2015 failliet verklaard. De curator schreef dat er een bedrag van iets meer dan 4,9 miljoen euro aan schulden openstond. Werknemers, de belastingdienst en anderen bleven met lege handen achter.

In het faillissementsverslag van januari 2016 schrijft de curator dat er veel is geïnvesteerd, maar dat het bedrijf er niet in slaagde om geld te verdienen. Het geld dat binnenkwam bleef ergens hangen, maar waar precies is onduidelijk. De curator schrijft dat hij niet heeft kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Oftewel: de curator kan niet zeggen dat Blaauw het bedrijf bewust failliet heeft laten gaan.

4. De schrijver

Het boek van Blaauw zou aanvankelijk op 18 maart 2021 verschijnen, maar de publicatie is herhaaldelijk uitgesteld. De afgelopen maanden probeerden gedupeerden hun geld terug te krijgen. Enkelen lukte dat. Op screenshots van terugbetalingen aan enkele gedupeerden is de rekening van een bedrijf van Blaauw te zien. Deze Cyber Security Capital Group b.v. is in 2019 opgedoekt.

Het gaat om een rekening bij de ING bank. Op de website van deze bank staat dat zakelijke rekeningen nog 3 maanden na beëindiging van een bedrijf aangehouden kunnen worden. Daarna moet de rekening opgeheven worden. Toch blijkt Blaauw die bijna vier jaar later nog te gebruiken. In een reactie zegt de bank dat ze dit gaan uitzoeken, maar dat ze niet kunnen reageren op vragen over individuele klanten.

Reactie Guido Blaauw

In een reactie kan Blaauw zich niet verdedigen tegen de feiten die wij hem voorleggen. Wel komt hij met ernstige beschuldigingen richting andere betrokkenen bij het failliete cyberbunkerbedrijf Data Protectors. Omroep Brabant kan niet controleren of deze beschuldigingen waar zijn.

Blaauw stelt dat hij niet weet hoeveel schulden het bedrijf had. Hij beweert dat hij zelf nog een vordering had van 'enkele tonnen', maar dat hij die niet heeft ingediend. Over de andere bedrijven stelt Blaauw dat die zijn opgeheven, omdat ze niet meer actief waren. Over de ING-rekening geeft hij aan dat die na de ontbinding van de b.v. gebruikt wordt als reguliere rekening. Wat volgens de bank dus niet mag.

Uitlegvideo over Guido Blaauw: