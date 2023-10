Anne gaf geld aan 'ex-spion' Guido Blaauw, zijn beloofde boek kreeg ze niet

Anne is boos op de zelfverklaarde ‘ex-spion’ Guido Blaauw uit Goirle, tegen wie ze donderdag aangifte heeft gedaan wegens oplichting. "Hij zit zichzelf te verrijken en Afghanen in nood zijn daar de dupe van. Hij beweert dat er een boek is, maar dat klopt helemaal niet." 570 mensen maakten in totaal ruim 16.000 euro om mensen te helpen die na de evacuatie in 2021 achterbleven in Afghanistan toen de Taliban daar weer aan de macht kwam. In ruil daarvoor zouden ze een boek krijgen over de tijd van Blaauw bij de geheime dienst AIVD en buitenlandse inlichtingendiensten.

Anne is een van de 46 gedupeerden die aangifte deden tegen Guido Blaauw. Ze vertelt dat ze op Blaauw op Twitter was gaan volgen en geïnteresseerd raakte in zijn verhaal. “Meestal krijg je geen inkijkje in de verhalen van de AIVD of hoe de evacuatie uit Afghanistan achter de schermen is gegaan. Hij wekte de indruk dat hij heel veel achtergrondinformatie had”, vertelt Anne. Ze vond dat zijn actie er betrouwbaar uitzag: “Het stond op een site waar je kan doneren voor goede doelen. Daarnaast zag je ook een afbeelding van een omslag. Dan denk je: hij heeft al met uitgeverijen gepraat, achter de schermen zal alles al wel geregeld zijn."

“De reden voor dat uitstel vond ik heel vaag.”

Het boek was al in 2020 aangekondigd en zou in maart 2021 geleverd worden. Anne deed pas later mee aan de actie en wist niet dat het boek al eerder was aangekondigd. Ze kreeg te horen dat ze het boek afgelopen mei zou krijgen, maar dat werd uitgesteld. “De reden voor dat uitstel vond ik heel vaag”, zegt Anne. Toch gunde ze hem nog het voordeel van de twijfel. “Ik had toen nog zoiets van: laat ik juni afwachten. Vanaf dat moment begon Guido andere mensen de schuld te geven. Zo zei hij dat hij een andere omslag moest laten maken omdat ze ergens in een bunker lagen. Hij kon nooit een filmpje of foto laten zien waar hij door het boek bladert. Ook journalisten kon hij geen bewijs geven dat het boek bestond. Toen dacht ik: dit klopt niet."

"Ik denk dat het voor de meeste mensen niet om die 27 euro gaat."