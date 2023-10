Jonge keepers trainen met een helm nadat doelman overlijdt na botsing

FC Eindhoven heeft de laatste dagen extra aandacht besteed aan de veiligheid van jongere keepers tijdens een wedstrijd. Aanleiding waren het overlijden van een keeper bij FC Engelen en de botsing waardoor RKC-doelman Etienne Vaessen bewusteloos raakte. Keeperstrainer Maikel Arts van FC Eindhoven nam vrijdag de keepers van Onder-18 en Onder-21 onder handen. Lars Heerkens (Onder-18) keept van jongs af met een helm. Guus Keijzers (Onder-21) speelt zonder helm: "Het voelt onnatuurlijk."

"Goed, Larsje! Met je handen eerst naar de bal gaan." De stem van keeperstrainer Maikel Arts schalt over het trainingscomplex in Eindhoven. "We trainen nu veel een-tegen-eensituaties. Als je met je handen eerst naar de bal gaat, is je gezicht beschermd. Zo voorkom je nare blessures", legt Lars Heerkens uit. "Als dat niet meer lukt, kun je ook met je voet naar voren om je te beschermen."

Lars keept in wedstrijden met een helm op. "Dat doe ik al sinds ik tien was. Ik had eerst keeperstraining apart van de club. Daar was het dragen van een helm zelfs verplicht." Lars demonstreert het op- en afzetten van de helm. "Mijn helm heeft geen bandjes onder de kin. Ik kan hem snel op en af doen. Na een tijdje ben je zo bezig met de wedstrijd. Dan voel je de helm niet meer zitten. Voor mij is het dragen van een helm gewoon geworden."

De extra training én de helm geven hem extra bescherming, zegt Lars. "Door de keeperstraining leer je situaties vooraf goed in te schatten of te voorkomen. Met een helm op ben ik zekerder en durf ik vol een duel in te gaan."