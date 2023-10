Helmonders roken het vaakst van alle Brabanders

Bijna één op de vijf Helmonders steekt regelmatig een sigaret op. Daarmee zijn Helmonders de strafste rokers van Brabant, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer. Zij deden onderzoek naar het rookgedrag van Nederlanders in verband met Stoptober, de maand waarin rokers wordt opgeroepen om te stoppen met roken.

Helmond is daarmee de derde stad in Nederland waar relatief gezien het meest wordt gerookt. Alleen in Amsterdam (22,4%) en Rotterdam (19,9%) worden er meer sigaretten gepaft. De drie steden zijn volgens Independer ‘de schoorstenen van Nederland’. In heel Nederland komt het aantal rokers op gemiddeld 17,1 procent, voor de uitbraak van corona was dat nog 19 procent.

In Brabant wordt er in de steden aanzienlijk meer gerookt dan in de dorpen eromheen. Zo rookt nog 18,7 procent van de Tilburgers, terwijl in omliggende dorpen als Oisterwijk en Hilvarenbeek het aantal rokers tussen de negen en elf procent ligt.

Het gemiddeld aantal rokers in de vijf grootste Brabantse steden:

Helmond 19,7% Tilburg 18,7% Eindhoven 16,3% Breda 14,8% Den Bosch 14,4%

Terwijl het gemiddeld aantal rokers is afgenomen, zijn jongeren juist meer gaan roken. “Een zorgwekkende ontwikkeling”, zegt Bas Knopperts van Independer. “In 2022 rookte minstens 1,7 procent van de kinderen twaalf tot zestien jaar. In het jaar vóór corona ging het om net geen procent.”

Ook jongeren in de leeftijd van zestien tot twintig jaar oud grijpen steeds vaker een sigaret: 15,2 procent rookte in 2022 terwijl het in 2019 het nog ging om 12,8 procent. “Daarom is voor jongeren deze jaarlijks terugkerende campagne hard nodig”, vindt Knopperts.

Vapen flink toegenomen

Terwijl het gemiddeld aantal rokers dus afneemt, is het vapen juist flink toegenomen binnen alle leeftijdscategorieën in Nederland: in 2020 gaf slechts 0,8 procent van de mensen aan te vapen, vorig jaar was dit tenminste 2,5 procent.

In de groep 16 tot en 20 jarigen is de stijging enorm en zelfs tien keer hoger dan 2 jaar ervoor. Werd in de Van deze groep vapete in 2020 0,6 procent en in 2022 zou dat volgens de gezondheidsenquête 2020 van het CBS gaan om tenminste 6,6 procent.

LEES OOK:

Hoe Tieme (19) met een vape-verslaving in het ziekenhuis belandde

Kinderlongarts Noor verzet zich tegen rokende influencers op TikTok