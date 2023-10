Ook alpacahouders bang voor blauwtong: 'Al twee dieren overleden'

De ziekte blauwtong treft niet alleen schapen en koeien, maar ook alpaca's. Op een bedrijf in het Noord-Hollandse Schellinkhout zijn inmiddels twee alpaca's aan een besmetting met de virusziekte bezweken. Verschillende alpacahouders in Brabant maken zich zorgen om de gezondheid van hun dieren.

"We houden de alpaca's zo veel mogelijk buiten", vertelt Lisanne Ruijl van Alpacafram Riethoven. "Als er dan een zwerm knutten, de muggensoort die het blauwtongvirus overbrengt, in het weiland hangt dan kunnen de alpaca's nog weglopen. Het is net zo als met een mug binnen in je slaapkamer, dan is de kans dat je gestoken wordt heel groot."

"Hopen dat het minder voorkomt."

Vroeger was het terrein van de alpacafarm opgedeeld in kleine weitjes en daar heeft Lisanne een grote wei van gemaakt. Lisanne is samen met Koen in 2020 de alpacaboerderij begonnen met Elvis en Guusje als eerste bewoners. Ondertussen hebben ze veertien alpaca's die allemaal een eigen naam hebben en vooral samen met de bezoekers in omgeving wandelen. In Belgie en in het noorden van Nederland is al een aantal van de fotogenieke en aaibare alpaca's overleden. "De overbrengers van het virus zitten, net zoals muggen, vooral in gebieden met veel water. Dus hier in Riethoven hebben we best wel geluk omdat er minder open water is. We hopen dat het daarom ook minder voorkomt."

"We zijn de dieren constant aan het observeren."