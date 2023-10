FC Engelen zamelt geld in voor nabestaanden overleden doelman Lenard (41)

FC Engelen is een crowdfunding gestart om de nabestaanden van Lenard den Teuling te steunen. De 41-jarige doelman overleed woensdag nadat hij zondag in botsing kwam met een tegenstander. Lenard laat een vrouw en twee kinderen achter.

Doelman Lenard overleed woensdag aan zijn verwondingen (hersenletsel) die hij had overgehouden aan de botsing. De doelman van FC Engelen 4 verbleef drie dagen op de intensive care.

Lenard was een vader van twee jonge kinderen, Jayden (16) en Quinten (11) en was samen met zijn vrouw Kelly.

Kostwinner

Volgens de club zit het gezin ineens in financiële onzekerheid, door onder andere uitvaartkosten. Ook zijn er zorgen om de toekomst van de kinderen op de lange termijn. Lenard was zelf zzp’er in de bouw en de kostwinner van het gezin. Zijn vrouw Kelly werkt parttime en zorgt voor de kinderen. Ze waren ook actief binnen de club en stonden voor iedereen klaar.

Om nu iets terug te doen voor het gezin is er een crowdfunding opgestart om Kelly en de kinderen een financieel steuntje in de rug te geven. “Dit gezin verdient na jaren van geven na dit enorm drama ook eens te ontvangen”, valt er te lezen. Ze hopen dat het gezin zo zonder 'financiële zorgen' het verlies kan verwerken.

Inmiddels is er al bijna vijf duizend euro opgehaald. Via deze link is het mogelijk te doneren.

