Familie overleden Edgar krijgt honderden steunbetuigingen: 'Onmenselijk'

De familie van Edgar uit Etten-Leur is overladen met reacties nadat dochter Marleen vertelde hoe het gezin al een maand wacht op het lichaam van haar dode vader. Op 13 september overleed de 58-jarige Edgar aan een hartstilstand terwijl hij op vakantie was met haar moeder in Noord-Macedonië. "Iedereen is zo vreselijk lief."

Al wekenlang wacht de familie tot ze afscheid kunnen nemen van 'hun' Edgar. Na zijn overlijden moest het lichaam van Edgar in Noord-Macedonië blijven voor een autopsie. "We weten niet precies hoe lang het duurt om zo'n autopsierapport op te stellen. Maar we hopen hem toch wel over een week bij ons te hebben," aldus Sven, de man van Marleen.

Het gezin is dankbaar voor alle steun die ze zowel on- als offline ontvingen. "Iedereen is zo vreselijk lief. Mensen leven enorm mee en vinden het niet normaal dat het zo lang duurt. Deze bos bloemen heb ik gisteren gekregen," zegt ze wijzend naar een vaas op de eettafel. Vol trots vertelt Marleen over haar vader. "Hij was een hele leuke, lieve, gekke man die middenin het leven stond. Vroeger hebben we het elkaar heel moeilijk gemaakt. Hij kon heel irritant zijn. Maar het was ook zo'n leuke opa voor mijn twee zoontjes." Haar moeder Hedwig heeft nog geen ruimte gehad om te rouwen. "Waarom moet mijn moeder haar man verliezen en dan ook nog eens zelf overal achteraan moeten bellen? Dat maakt me boos."

De Etten-Leurse heeft een flesje bier op haar arm getatoeëerd om Edgar te eren. "Hij was regelmatig op een feestje te vinden en staat op veel foto's met een flesje Hertog Jan in de hand," lacht ze. "Hij maakte ook altijd alles voor iedereen. Als er iets kapot was, bij wie dan ook, dan kwam hij even langs om het te maken. Soms tot grote irritatie van ons ma." Haar man Sven zag zijn schoonvader als "echte vriend". "We krijgen heel veel vragen van vrienden en familieleden. Zij hebben net als wij de behoefte om afscheid te nemen, om het een plek te geven. Dat verdient Edgar gewoon."