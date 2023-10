112-liveblog: man gewond bij steekpartij • auto vliegt uit de bocht

06.08

Een automobilist is afgelopen nacht met zijn auto in een sloot beland langs de Elleboog in Breda. Dit gebeurde rond kwart over vier 's nachts. De bestuurder was door nog onbekende oorzaak de controle over de auto verloren. Hij reed een paar boompjes plat en in de sloot kwam de auto tot stilstand. De man wist zelf uit de auto te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald. De bestuurder werd opgehaald door een van zijn ouders.