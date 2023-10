Seniorenflat na brand nóg een maand zonder stroom, maar Leentje blijft

Een seniorenflat in Den Bosch zit al twee weken zonder stroom na een brand in de meterkast. Daar komt nóg een maand bij. Dat blijkt uit een bewonersbrief, ingezien door Omroep Brabant. Flatbewoners kunnen gratis naar een vakantiepark, maar niet iedereen wil weg. "Ik wil in mijn eigen bed slapen", zegt de 66-jarige Leentje Grootkerk.

De gangen zijn pikdonker, de verwarming werkt niet en warm douchen zit er ook niet meer in. Drie beveiligers staan bij de ingang. Met de hand duwen ze de schuifdeur open, want ook die werkt niet meer. Ze delen koffie uit aan de gebleven bewoners, met behulp van een Senseo die is aangesloten op een klein aggregaatje.

"Liever geen stroom dan een ander bed."

Toch willen zo'n zeven bewoners van de 53 appartementen niet weg. Leentje: "Even brak ik. De tranen stonden in mijn ogen, toen ik hoorde dat het langer ging duren." Haar mening veranderde niet. "Ik ben een diehard, ik hou gewoon vol. Ik kan ergens anders niet slapen. Liever geen stroom dan in een ander bed." "Je kan niks: geen eten koken, niet stofzuigen." Wat ze dan de hele dag doet? "Een boekje lezen. Ook gebruik ik gewoon zaklampen. Als ik het even niet volhoud dan ga ik op bezoek bij mijn zoon."

"Geen stroom is niet erg."

"Ik wil het liefst in mijn eigen huis blijven. Wat moet ik in een hotel", vraagt Lana Kramska zich af. "Geen stroom is niet erg. Ik kan eten en douchen op mijn werk, hier vlakbij. Ik heb een telefoon met onbeperkt internet. Ik hou van dit gebouw en van mijn buren." Eind september woedde een brandje in de kelder van de flat aan het Kapelaan Koopmansplein. Zover bekend raakte niemand gewond. Bewoners laten foto's zien van de gesmolten meterkasten in de kelder. De elektriciteitsinstallatie liep enorme schade op. Ook is er rook- en roetschade in de berging, gangen en het trappenhuis.

"We begrijpen dat het een enorme tegenvaller is."

Een kleine brand met grote impact dus. "Vanwege beschikbaarheid van leveranciers en levering van materiaal, is de verwachting dat de werkzaamheden tot half november gaan duren", zo staat in de bewonersbrief van Woonzorg Nederland, dat zondag niet bereikbaar was. "We begrijpen dat dit een enorme tegenvaller is", schrijft de woningcorporatie, die eerder zei dat dat de problemen eind oktober verholpen zouden zijn. Toch kiezen de meeste bewoners ervoor om ergens anders te slapen. "De huur is kwijtgescholden en we worden goed verzorgd", zegt de 71-jarige Martien den Otter vanuit een bungalow in Vinkel. Ook Frans van Oijen (67) slaapt in een hotel. "Eind volgende week willen de laatste hier ook weg, hoor", zegt hij sceptisch.

Koffie voor de seniorenflat (foto Raymond Merkx).