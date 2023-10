75-jarige vrouw om het leven gebracht: verdachte (31) zat in GGZ-instelling

De 31-jarige verdachte die is opgepakt na de dood van een 75-jarige vrouw, zat in een GGZ-instelling in Halsteren. Volgens de politie lijkt het erop dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden. De ingang van het terrein van de instelling waar de 31-jarige verdachte verbleef, ligt op een paar honderd meter afstand van het plek waar het lichaam van de 75-jarige vrouw is gevonden. "Toen we aankwamen, was de verdachte net vertrokken", laat de politie weten.

"Het personeel is geschokt. Je wilt niet dat dit gebeurt", zegt Lars Walder namens GGZ Westelijk Noord-Brabant. Waarom de man verbleef bij GGZ Westelijk Noord-Brabant op landgoed Vrederust, wordt voor zijn privacy niet bekendgemaakt. "We kunnen niets specifieks zeggen over de cliënt zelf", geeft Walder aan. "Het personeel is geschokt. Met name na de dood van de 75-jarige vrouw. Het is een dramatisch verhaal."

De politie kwam de 31-jarige man vrijdagavond op het spoor. "We hebben direct actie ondernomen en zijn toen naar de instelling gegaan", vertelt politiewoordvoerder Alwin Don. "Toen we daar aankwamen, was de verdachte net vertrokken. Hij was dus nog niet aangemeld als vermist."

Zoektocht in Amsterdam

De politie zocht onder meer bij familieleden in Amsterdam, omdat er een vermoeden was dat hij daar vrijdagavond naartoe was gegaan. Uiteindelijk werd de man zaterdagmiddag rond half vijf op straat in Amsterdam gearresteerd.

"Het lijkt er niet op dat de verdachte en het 75-jarige slachtoffer uit Halsteren elkaar kenden", zegt de woordvoerder. "Het was best een moeilijk onderzoek, omdat we met een slachtoffer in een bosgebied werden geconfronteerd en alle scenario’s open lagen."

Bijeenkomst voor het personeel

Maandag is een bijeenkomst gepland voor het personeel. "Het zit hier in het DNA van de mens om voor elkaar te zorgen. Dus de aandacht en nazorg is er zeker en die zal er zeker ook zijn in de komende periode", zegt Walder.

"Dit wil niemand. Je wilt niet dat dit gebeurt. We willen ook weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hier gaan we mee aan de slag. Hoe dit onderzocht gaat worden, weet ik nog niet."

De politie deed de afgelopen dagen sporenonderzoek op de plek waar de vrouw gevonden werd.