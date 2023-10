Militair die vriendin mishandelde en man (83) doodreed 'schaamt zich diep'

De militair die verdacht wordt van de mishandeling van zijn vriendin in Helvoirt en het doodrijden van een man in Weert, schaamt zich over wat hij heeft aangericht. Ook zegt hij dat het hem allemaal niet in de koude kleren is gaan zitten. De 28-jarige man uit Helvoirt was heel erg emotioneel toen hij deze maandag voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem stond. Die bepaalde dat de korporaal tot zeker half december vast blijft zitten.

De officier van justitie zei dat het belangrijk is dat de man psychisch wordt onderzocht. Zijn advocaat kan zich er vinden en diende op zijn beurt een verzoek in om getuigen te horen.

Massale arrestatie-actie

De militair werd in augustus tot twee keer toe in een cel gezet. Eerst omdat hij zijn vriendin in haar huis zwaar zou hebben mishandeld en opgesloten. Bovendien werden bij de verdachte thuis harddrugs gevonden, al wordt hij hiervoor niet berecht. Bij de arrestatie waren ongeveer twintig agenten en marechaussees betrokken en er werden ook twee politiehonden ingezet.

Een weekje later mocht de militair de gevangenis ‘onder bijzondere voorwaarden’ verlaten. Twee dagen na de vrijlating reed hij met zijn auto in het Limburgse Weert een fietser van 83 dood. De militair wordt verweten dat hij toen onder invloed, te hard en roekeloos reed. Daarna zou hij geprobeerd hebben om door te rijden, terwijl hij had kunnen weten dat het slachtoffer mogelijk was overleden. Hij wilde na het ongeluk een eind aan zijn leven maken en ramde daarom met zijn auto een eindje verderop een boom.

Volgens zijn vader en zijn advocaat kampt de man met grote psychische problemen. “En dan helpt het niet dat het Ministerie van Defensie hem onlangs een ontslagbrief heeft gestuurd", reageert zijn vader. "Ik vind het een rechtlijnige maatregel, ook omdat mijn zoon ziek is. Hij heeft juist dringend hulp nodig, dit kan niet de bedoeling zijn. Gelukkig krijgt hij de begeleiding nu wel, in de gevangenis in Vught, waar hij adequaat en heel professioneel wordt bijgestaan. En dat vinden we erg fijn.”

Die hulp is zo hard nodig, omdat de militair met posttraumatische stressstoornis (PTSS) kampt. Hij probeerde die te onderdrukken door het gebruik van drugs. Vorig jaar werd hij na een overdosis opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis. Daarna volgde een (vrijwillig) verblijf in een speciale kliniek voor militairen met PTSS.

Dodelijk ongeluk

De psychische problemen zijn onder meer het gevolg van een dodelijk ongeluk dat hij enkele jaren geleden heeft zien gebeuren. “Dat was tijdens het parachutespringen”, vertelt zijn vader. “Nadat hij zelf had gesprongen, was hij er getuige van hoe een directe collega verongelukte, inclusief de doodsstrijd die eraan vooraf ging. Dat is op zich al vreselijk, maar ze waren meer dan alleen collega’s: ze waren ook goede vrienden.”

De man woonde op zichzelf, maar, vertelde zijn vader, “het lag in de bedoeling dat hij bij ons zou gaan wonen. Om tot rust te komen en regelmaat in zijn leven te krijgen.”

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via 113.nl.

Beelden van de inval in Helvoirt op 3 augustus: