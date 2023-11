Hermien kan amper rondkomen en dat geldt voor een op de tien Brabanders

Acht procent van de Brabanders heeft vaak of bijna altijd moeite om financieel rond te komen. Dat blijkt uit onderzoek door Newcom in opdracht van Omroep Brabant. Uit dat onderzoek blijkt ook dat 56 procent in meer of mindere mate moeite hebben met rondkomen. Voor meer dan de helft van de Brabanders komen rode cijfers in het huishoudboekje dus akelig dichtbij.

Een van de mensen die het amper behappen, is Hermien Timmermans uit Vught. Ze leeft van een uitkering, maar ze houdt maandelijks net te veel over om in aanmerking te komen voor de voedselbank. "Om te leven zoals een normaal gezin hoort te leven, is het gewoon niet voldoende." Het verhaal van Hermien staat niet op zich. Door geldzorgen zijn veel mensen zoals zij op hulp aangewezen. De voedselbank helpt landelijk wekelijks 120.000 huishoudens. Vorig jaar waren dat er in Brabant rond deze tijd 6.000. Maar ook mensen die nét boven de armoedegrens leven hebben hulp nodig. Hermien kan terecht bij stichting 'Wij Omarmen', die mensen uit Vught en omgeving bijvoorbeeld helpt met een eigen 'winkel' waar boodschappen opgehaald kunnen worden. Met succes, maar "het is eigenlijk niet normaal dat er zoveel mensen zijn die dit nodig hebben", vindt Hermien. Kijk hier hoe stichting 'Wij Omarmen' mensen in geldnood helpt