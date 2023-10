Man had seks met meisje van 13 en perste haar af: acht maanden cel en tbs

Een 22-jarige Eindhovenaar heeft acht maanden cel en tbs met dwangverpleging gekregen van de rechtbank in Den Bosch. Volgens de rechter is bewezen dat hij een seksuele relatie had met een 13-jarig meisje, haar afperste en agressief was tegen haar, haar moeder en een ex-vriendin. Verder was de Eindhovenaar in bezit van kinderporno.

De rechter legde de man ook een contactverbod voor vijf jaar met het meisje op. Ook moet hij haar een schadevergoeding van ruim 3000 euro betalen. Volgens de rechter is hij op respectloze wijze met haar omgegaan. Het was volgens hem ook beneden alle peil dat de man de moeder van het meisje onder druk heeft gezet. De Eindhovenaar en het meisje leerden elkaar december vorig jaar kennen. Ze vonden elkaar meteen leuk en binnen een week hadden ze seks met elkaar. Vanaf daar lopen de verhalen uiteen, zo bleek tijdens de zitting, twee weken geleden. Seks is er zeker geweest en ook had de Eindhovenaar drie seksueel getinte filmpjes van haar op zijn telefoon. 'Geen zeventien'

Al snel werd hij erop gewezen dat zijn nieuwe vriendin geen zeventien was, zoals ze zelf zou hebben gezegd, maar dertien. De man trok zich daar niets van aan. Hij dwong het meisje tot seks en binnen de kortste keren ontstonden er problemen tussen de Eindhovenaar, het meisje en haar ouders. Het meisje gaf aan dat ze zwanger was, maar of dat werkelijk zo was, werd niet helemaal duidelijk in de rechtszaal. De ruzie liep zo hoog op dat de Eindhovenaar naar de ouderlijke woning van het meisje ging en dreigde daar vuurwerk in de brievenbus te stoppen. Vaker veroordeeld

De Eindhovenaar heeft een persoonlijkheidsstoornis. Hij is al vaker veroordeeld en heeft al heel wat trajecten afgelegd. Ook woonde hij twee jaar op straat. De rechter is het met de officier van justitie eens dat tbs met dwangverpleging, na het uitzitten van de gevangenisstraf, de enige manier is om hem te helpen. Justitie had overigens een jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Tijdens de rechtszaak vroeg de man aan de rechter om hem naar een plek te sturen waar hij een nieuwe leven op kan bouwen, onder begeleiding: "Ik wil een nieuwe start, een tweede opvoeding."