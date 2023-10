Dit is de mooiste boom van Nederland: 'Hij verdient het echt'

De Oisterwijkse Marialinde is verkozen tot Boom van het Jaar. De boom is 650 jaar oud en kreeg bij de verkiezing ruim 7000 stemmen. Hij staat op De Lind, net achter het oude raadhuis van Oisterwijk.

Boswachter Frans Kapteijns voerde onvermoeibaar actie voor de boom in zijn woonplaats. En met succes. Hij is dolblij met de eerste plaats. ”Ik heb gigaveel mensen achterna gezeten, bijna gestalkt, om op de boom te stemmen. Maar de boom verdient de prijs ook echt. Als je door Oisterwijk rijdt, zie je hem altijd staan.”

Parapluvorm

Het is een beetje lastig om te zeggen hoe oud de Marialinde precies is, omdat lindebomen altijd van binnen uit nieuwe boompjes maken. Dus hij is in al die jaren al een aantal keren vernieuwd. Maar volgens de organisatie van de Boom van het Jaar Verkiezing, SBNL Natuurfonds, werd de Marialinde al in 1388 vermeld in oude stukken. Vroeger werd er vaak onder een lindeboom rechtgesproken, wat bij deze linde ook goed mogelijk zou zijn geweest gezien de parapluvorm en de bankjes onder de boom.

Frans Kapteijns vindt het belangrijk dat de boom de eer krijgt die hem toekomt. “Het is goed dat burgemeester en wethouders van Oisterwijk ook te horen krijgen hoe belangrijk bomen zijn, want dat is niet altijd duidelijk." Omdat de Marialinde de Nederlandse Boom van het Jaar is, wordt hij automatische de inzending voor de Europese boom van het jaar verkiezing.

Missverkiezing

Brabant heeft al eerder missverkiezingen voor bomen gewonnen. De troeteleik van Ulvenhout is de eerste Nederlandse Boom van het Jaar geworden in 2018. Het jaar daarna was dat de Heksenboom in Bladel. En in 2020 won de Moeierboom uit Etten-Leur de wedstrijd. De mooiste boom van Europa hebben we in Brabant nog niet. Maar de Marialinde in Oisterwijk kan dat nog goedmaken.

