Man die met kind wil afspreken op YouTube gezet: pedojager krijgt taakstraf

De Utrechtse pedojager Eren G. heeft een taakstraf van 120 uur gekregen, omdat hij online een vermeende pedofiel uit Woudrichem aan de schandpaal heeft genageld. Het slachtoffer en zijn gezin zijn hierna met de dood bedreigd. Volgens de politierechter in Utrecht heeft de 32-jarige Utrechter de goede naam van de man uit Woudrichem 'aangerand'. Bij de uitspraak hield de rechter er rekening mee dat de pedojager nog een voorwaardelijke gevangenisstraf had staan na een vergelijkbare actie in Oss.

De man uit Woudrichem eiste 25.000 euro van G. wegens smaad. De politierechter vindt een schadevergoeding meer dan billijk. Het slachtoffer is namelijk publiekelijk veroordeeld, verloor daarna zijn baan en kampt met stress en andere mentale klachten. Voor G. werd juist een geldinzamelingsactie gehouden om de rechtszaak te kunnen bekostigen. De pedojager moet 4.000 euro betalen, zo bepaalde de rechter.

Kinderen zou trauma zijn bezorgd

G. zocht de man in juli vorig jaar op. Volgens de pedojager, die zich op de social media Kral Kral noemt, bezorgt de man uit Woudrichem kinderen een trauma. Nadat hij door kinderen getipt werd dat die man een seksafspraak zou willen met minderjarigen, sprak G. zelf met hem af. Hij filmde de ontmoeting en zette de beelden op zijn YouTube-kanaal.

De vermeende pedoseksueel was hierbij herkenbaar in beeld. De politierechter in Utrecht vindt dat G. hiermee te ver is gegaan. De officier van justitie dacht er hetzelfde over en eiste twee maanden cel. De man had nog zo'n voorwaardelijke straf staan na een eerdere veroordeling. Twee jaar geleden moest Eren G. namelijk ook al voor de rechter verschijnen, toen omdat hij een vermeende pedofiel uit Oss had bedreigd. Hij drong het huis van de man met veel geweld binnen. Het gesprek dat volgde, streamde hij live op Facebook. De rechtbank in Den Bosch legde G. een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden op.

Een deel van die voorwaardelijke celstraf is nu door de rechter in Utrecht omgezet in een taakstraf van 120 uur. Ook kreeg hij een dag cel. Verder wacht hem een langere gevangenisstraf, mocht hij weer in de fout gaan.

Geldamelingsacties

Kral Kral kan al lang op veel steun rekenen. Rondom de ‘ontmaskeringsactie’ in Oss werd geld ingezameld wat hem ruim 1500 euro opleverde. Toen vorig jaar zomer het voorval in Woudrichem bekend werd, werd opnieuw een crowdfundingactie gehouden. Op een bepaald moment stond de teller hiervan op ruim 5000 euro. “Het kan toch niet zo zijn dat de privacy van een pedofiel zwaarder weegt dan de veiligheid van onze kinderen?”, schreef de initiatiefnemer van deze crowdfundingactie.

Vorig jaar september lokte G. een man in België in de val. Hij deed zich voor als een meisje van twaalf, filmde de ontmoeting met de vermeende pedoseksueel en verspreidde de opnamen via de social media. Deze operatie heeft voor zover bekend nog niet tot een rechtszaak geleid.

Hieronder een video van de arrestatie. De beelden zijn door Omroep Brabant geblurd, maar de pedojagers zetten ze zonder bewerking op Facebook: