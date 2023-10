Bewoners over pro-Russische dreigbrief: puberstreek of serieuze kwestie?

"Dit zijn geen grapjes meer!", reageert Joey (36) op de dreigende brieven die kort geleden werden bezorgd bij bewoners van de Markenland in Etten-Leur. In de brief staat dat hun huis in de gaten wordt gehouden. De bewoners worden opgeroepen Oekraïense vlaggen weg te halen en een Russische vlag op te hangen. Als ze dat niet doen, moeten ze een maandelijks bedrag gaan betalen.

"Ik heb een deel van de brief gelezen", vertelt Joey. "Ik zag een foto van die brief op WhatsApp. Wat erin staat, vind ik heel apart. Ik mag hopen dat het om een tienergeintje gaat, maar de tekst is best dreigend. Maar als het wel een serieus verhaal is, ben ik benieuwd wat er nog gaat komen."

De schrijvers van de brief stellen dat er aan de Markenland veel Oekraïners wonen en veel Oekraïense vlaggen hebben gehangen. "Elke 1e van de maand zullen we deze wijk observeren." Als er dan geen Russische vlag hangt, zullen volgens de briefschrijvers de consequenties groot zijn. Wie geen Russische vlag wil ophangen, kan ook een maandelijks bedrag overmaken. De opbrengst wordt volgens de briefschrijvers gebruikt om 'Rusland te verenigen'.

Cocky heeft de brief niet gekregen. "Maar ik heb gehoord dat hij hier is verspreid. Er gebeuren zulke rare dingen momenteel. Misschien is het een puberstreek, dat zou kunnen. Een oplichter? Dat zou ook kunnen. Het is wel lastig om echt en niet echt te onderscheiden. Ik vind het wel heel vervelend. Het maakt ons allemaal een beetje onrustig."

Chris (73) kreeg de brief wel binnen. "De brief zag er een beetje slordig uit, alsof die uit een kladblok was getrokken. De hele onderkant was scheef. Maar vermoedelijk is hij gemaakt op een machine waarmee je Russische letters kan typen, want die werden gebruikt in de laatste regel."

Hij heeft meteen aangifte gedaan bij de politie. "Zodat die weet wat er hier speelt in de wijk. Want in heel de wijk wonen zo'n 250 tot 300 mensen. Als er wat zou gebeuren, ga je jezelf toch verwijten: had ik nou maar ingegrepen."

Hij heeft nog nooit een Oekraïense of Russische vlag gezien in de wijk. "En dat terwijl ik hier iedere dag loop met de hond." Toch vindt hij de brief zorgwekkend. "Er wonen op dit moment meer gekken in Nederland dan normale mensen", verzucht hij.