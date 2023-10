Verdachte (40) steekpartij vrijgelaten, vrouw (38) wordt voorgeleid

De 40-jarige man die is opgepakt voor de dodelijke steekpartij van zondagavond in Sint Willebrord, is weer op vrij voeten. De man is geen verdachte meer, zo liet de politie weten. De tweede verdachte, een 38-jarige vrouw, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De steekpartij vond zondagavond rond kwart voor acht plaats in de Kanariestraat. Een 41-jarige man uit Sint Willebrord kwam daarbij om het leven. Het slachtoffer werd vervolgens lange tijd op straat behandeld en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen overleden. De man, die nu weer op vrije voeten is, werd dezelfde nacht nog aangehouden in Wernhout. Later werd ook de 38-jarige vrouw aangehouden. De vrouw wordt donderdag voorgeleid. De politie kon verder niets meer zeggen, omdat de verdachte in beperkingen zit. Zij mag alleen contact hebben met haar advocaat. LEES OOK:

