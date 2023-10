Dodelijke steekpartij Sint Willebrord: tweede verdachte aangehouden

De politie heeft opnieuw iemand aangehouden voor de dodelijke steekpartij, zondagavond in Sint Willebrord. Het gaat nu om een vrouw van 38 uit Sint Willebrord.

Eerder deze maandag werd al bekend dat er zondagnacht een man van 40 uit Roosendaal was gearresteerd. Bij de steekpartij kwam een man van 41 uit Sint Willebrord om het leven.

Welke rol de vrouw heeft gespeeld gespeeld, wordt onderzocht. De man werd zondagnacht in Wernhout aangehouden.

De politie kan verder niets meer zeggen, omdat beide verdachten in beperkingen zitten. Zij mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Het slachtoffer werd zondagavond rond kwart voor acht zwaargewond in een auto in de Kanariestraat in Sint Willebrord gevonden. Hij werd vervolgens lange tijd op straat behandeld en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Hier is hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen overleden.

Beelden van na de steekpartij: