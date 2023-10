Superfan Peter heeft nieuwe elpee van de Rolling Stones al mogen aanraken

“Een bijzondere dag”, vertelt Peter Donks uit Waspik. Hij is een enorme fan van de Rolling Stones en kan niet wachten op het nieuwe album van zijn favoriete band. Donderdagnacht komt er na 18 jaar eindelijk nieuwe muziek van de Britse band. Peter mocht als één van de eersten de nieuwe elpee al aanraken.

Zijn liefde voor de Stones was geboren. Inmiddels is Peter 61 jaar oud en bezocht hij al 83 concerten over de hele wereld. Het begon ooit met het concert van de Stones in het Zuiderpark in Den Haag in 1976. Daarna bezocht hij concerten van Rio de Janeiro tot aan Florida.

Peter is een absolute superfan. Dat begon ooit als jeugdvoetballer bij VV Waspik. "Mijn jeugdtrainer was een groot fan van de Rolling Stones. Na de training moesten we blijven zitten op het bankje om te gaan luisteren naar hun muziek."

Waar het album eigenlijk pas officieel donderdagnacht uitkomt is er toch al wat muziek uitgelekt. De fans weten dus al een beetje wat ze te wachten staat. “Als fans deel je dan onderling al wat je gehoord hebt. Er staan hele bijzondere nummers op. 'Sweet sound of heaven' is mijn favoriet.”

Als een van de eersten in Nederland mocht hij de elpee dan ook vasthouden. In zijn favoriete platzenzaak in Breda, Velvet Music, staat Peter te glunderen. “Kippenvel. En dan heb ik het album alleen nog maar in mijn handen. Een prachtig moment. Ik word er stil van.”

Volgens Peter gaat het album terug in de tijd. “Het is een route door alle tijden waarin de Stones muziek gemaakt hebben. Muziek uit elke tijd staat op het album. We worden echt verwend.”

Hoewel de muziek al een beetje is uitgelekt, blijft het spannend voor Peter. “Ik kan niet wachten tot ik de elpee krijg uitgereikt. Vanavond hebben we een feestje met allemaal fans. Dat wordt supervet!”

LEES OOK:

Superfan Peter breekt vakantie af om overlijden Stones-drummer Watts (80)

Concert Rolling Stones afgelast, superfan Peter kan het niet geloven