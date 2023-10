Bescherm je huis tegen inbrekers: tips voor de donkere wintermaanden

Het is belangrijk om nu extra alert te zijn op inbrekers. Want het wordt steeds vroeger donker en dan kunnen ze goed zien wie er 's avonds thuis is en wie niet. De politie roept op om goed voorbereid te zijn. We hebben een aantal tips van de politie en van een beveiligingsbedrijf op een rij gezet.

“Cybercrime is heel erg in opkomst", stelt de politie, "maar de ouderwetse manier van inbreken bij mensen thuis is nog steeds voor veel dieven lucratieve business.” Beveiligingsmonteur Michel Hermans ziet ook dat veel mensen laks worden in het beveiligen van hun huis, zeker als ze er een paar jaar wonen. “Na een tijdje trekken mensen bijvoorbeeld alleen hun voordeur dicht als ze weggaan en doen ze de deur niet op slot met de sleutel”, zegt hij. En daar spelen dieven op in. “Zolang er niks gebeurt zijn mensen zich niet bewust van de gevaren. Zodra er bij hen of ergens in de wijk wordt ingebroken, kloppen ze bij mij aan, maar dan is het vaak al te laat.” Je kunt van je huis een fort maken, met dure alarmsystemen en camera’s. Toch is dat is volgens de kenners niet nodig. Een paar tips om inbrekers buiten de deur te houden: Sluit altijd alle ramen en deuren. Ook als je even weg gaat

Trek je voordeur niet alleen dicht, maar doe hem ook op slot

Gebruik een goedgekeurd hang-en-sluitwerk. Dat herken je aan het SKG-logo

Zorg voor goede buitenverlichting

Zorg dat de struiken gekortwiekt zijn, dieven werken graag uit het zicht

Verstop je sleutels niet onder de mat of in de bloempot. Dieven kennen die plekken ook

Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg'

Laat geen kliko’s tegen je huis aan staan

Laat binnen een lamp aan als je weggaat, zodat het lijkt alsof er iemand thuis is

Let ook op het huis van je buren. Zie je iets verdachts, bel dan direct de politie