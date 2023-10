Floor Jansen heeft een gezonde dochter gekregen en ze heet Lucy

Babynieuws uit huize Jansen. Zangeres Floor Jansen is bevallen van een dochter. Lucy is gezond, net als haar moeder, zo meldt de zangeres van Nightwish op Instagram.

"Gezondheid is niet vanzelfsprekendheid. Daarom melden we nederig dat zowel onze kleine meid als moeder zeer gezond zijn. Wij genieten met volle teugen en vragen om begrip voor onze privacy in deze periode. Veel dank voor alle liefde en steun die wij hebben ontvangen tijdens de zwangerschap! We hebben nu onze lieve Lucy verwelkomd in deze prachtige wereld", zegt Jansen in het Engels tegen haar fans.

Haar eerste dochter, Freja, werd in maart 2017 geboren. "Zij is ook ontzettend blij met haar donkerharige, kleine zusje."

Uitgeput

De zwangerschap van Lucy vroeg veel van de zangeres. Deze zomer werd ze na een optreden in Finland met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze was uitgeput, meldde ze daarna. De verdere shows voor haar zwangerschapsverlof werden afgezegd.

"Voor de gezondheid van zowel mezelf als mijn ongeboren baby, moet ik rusten en me volledig focussen op mijn herstel en de laatste fase van mijn zwangerschap", meldde ze toen.

Vorig jaar lagen de optredens lang stil omdat de zangeres borstkanker had. De tumor werd per toeval ontdekt. "Het engste is dat ik het niet voelde. Ik dacht dat ik gezond was. Als ik niet naar die controle was gegaan, was het nog lang niet ontdekt en had het veel verder kunnen groeien."