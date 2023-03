Floor Jansen in verwachting van haar tweede kindje

Floor Jansen uit Goirle is in verwachting van haar tweede kindje. Dat maakte ze maandag bekend via Instagram. De 42-jarige zangeres ging afgelopen jaar onder het mes vanwege borstkanker.

"Het leven is goed!", schrijft Jansen op Instagram. Op de foto staat ze samen met haar man, dochter en hond. De dochter van het stel houdt een echofoto van de baby omhoog. "Freja wordt grote zus. We zijn erg blij om dit bijzondere nieuws met jullie te delen", aldus de zangeres. Borstkanker

Het vrolijke nieuws volgt na een zware periode voor de zangeres van Nightwish, die in 2019 meedeed aan het populaire tv-programma Beste Zangers. Afgelopen oktober maakte ze bekend dat ze borstkanker had. De tumor werd bij toeval ontdekt tijdens een routinecontrole. Niet lang daarna werd ze geopereerd. In november meldde Jansen dat de kanker zich niet had verspreid in haar lichaam en dat ze vrij van kanker was.