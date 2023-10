Ontsnapte TBS'ers zorgen voor onrust: 'Ik ga 's avonds niet meer weg'

De inwoners van Halsteren en de politieke partijen in de gemeente Bergen op Zoom maken zich grote zorgen over de veiligheid nadat er twee gewelddadige tbs'ers wisten te ontsnappen uit de GGZ-kliniek op Landgoed Vrederust. Politie, justitie en de GGZ doen wel onderzoek, maar de antwoorden laten nog even op zich wachten. En ondertussen durven sommige bewoners 's avonds de straat niet meer op. "Het is wel heftig dat je niet meer gewoon kunt wandelen in je gemeente, zonder het risico dat je vermoord wordt", zegt Arjan der Weegen, lijsttrekker van GBWP.

"Ik ga 's avonds niet meer weg", vertelt een angstige vrouw uit Halsteren. Ze is er enorm van geschrokken, nu er twee tbs'ers in één week ontsnapten uit de GGZ-instelling op Landgoed Vrederust. "Als ze de veiligheid niet kunnen garanderen, mag die instelling daar van mij wel weg", zegt ze. Ze is niet de enige die is geschrokken, dat geldt voor de hele gemeente. Oók voor de burgemeester en de Bergse politiek. "Ik snap dat er veel vragen leven in de samenleving. Die heb ik ook", schrijft burgemeester Margo Mulder in een reactie. Maar antwoorden heeft zij niet. En daar zit het pijnpunt voor veel inwoners van de gemeente. Ook bij Arjan van der Weegen, die lijsttrekker van de grootste partij GBWP is en ook inwoner van Halsteren. "Wij moeten vanuit de media horen wat er speelt", zegt hij. "Het leeft enorm, het is talk of the town. Dus het gesprek mag wat mij betreft wel wat opener." Als dat niet gebeurt, is hij namelijk bang dat er indianenverhalen komen die de onrust alleen maar meer groter maken.

