Bewoner wilde aan wijntje beginnen toen busje zijn huis ramde: 'Grote knal'

Een deel van het huis moest worden dichtgetimmerd (foto: Tom Berkers). Het huis dat werd geramd (foto: Tom Berkers). De scheuren zijn zelfs op de eerste verdieping te zien (foto: Tom Berkers). Ook de regenpijp overleefde de klap niet (foto: Tom Berkers). Volgende 1/4 Een deel van het huis moest worden dichtgetimmerd (foto: Tom Berkers).

'He, he, tijd om eens te genieten van een vrije avond en een lekker wijntje'. Maar nog voordat de bewoner in de Graspeel aan zijn glaasje kan nippen, heeft ie al een kater te pakken. Een busje ramt vrijdagavond, net buiten de bebouwde kom van Zeeland, zijn woning. “Met een enorme knal. Ik denk dat een groot deel van mijn huis hersteld moet worden.”

Op zaterdagochtend kan de bewoner, die liever niet met naam wil worden genoemd, er luchtig over praten. Dat was de avond ervoor wel anders. Toen stond hij met de mond vol tanden.

"Ik moest eerst aan een toestel van Vliegbasis Volkel denken."

“Ik woon hier met mijn gezin, maar mijn vrouw en kinderen waren er gisteren niet”, blikt de man terug. “Ik was dus alleen thuis en wilde net gaan zitten toen ik een enorme knal hoorde. Ik moest eerst aan een toestel van vliegbasis Volkel denken, want die ligt hier vlakbij.” Het bleek een ander soort laagvlieger. De bewoner had het snel in de gaten: “Er was iemand met zijn busje door de heg gereden die om onze tuin staat. Daarna kwam hij tegen het huis tot stilstand. De muur is echt goed geraakt.” De schade is duidelijk te zien. In een van de hoeken is de woning ontzet en er zijn meterslange scheuren te zien. Het busje moest dan ook blijven staan totdat het huis, waar nodig, was gestut. Dit is gebeurd in overleg met iemand van de verzekeringsmaatschappij.

"Hij was erg moe en kon bijna niet meer praten."

De bestuurder van het werkbusje had het na de botsing op een lopen gezet. Uiteindelijk keerde de man toch terug naar de plek waar zijn wagen nog stond. Maar dat ging niet vanzelf. Een buurtbewoner was meteen in zijn auto gestapt nadat hij hoorde dat de chauffeur was gevlucht. "Ik heb even moeten rondrijden want ik zag hem maar niet", aldus Willem Bongers. "Toen ik hem eenmaal had gevonden, sprak ik hem aan. Hij was erg moe en kon bijna niet meer praten." Het gaat volgens de politie om een man van 43 uit Heeswijk-Dinther, die zaterdagmorgen nog vastzat. Hij was aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. De bewoner van het huis heeft dit allemaal van horen zeggen, hij heeft niet gesproken met de buurman noch met de bestuurder van de wagen. “De man die hem heeft achterhaald ken ik niet. Het is hier de Graspeel, het buitengebied van Zeeland. We kennen niet iedereen. Maar ik ben wel heel blij met wat hij heeft gedaan.”

"Gelukkig kunnen we er blijven slapen en hoeven we niet naar een hotel."