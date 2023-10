Peter Bosz ziet ook Bella-Kotchap afhaken voor belangrijke week

PSV won zaterdagavond met 3-1 van Fortuna Sittard. Maar na afloop was er niet alleen maar goed nieuws. Peter Bosz meldde dat Armel Bella-Kotchap geblesseerd is en de kraker tegen RC Lens aan zich voorbij moet laten gaan.

“Bella-Kotchap zal er dinsdag ook nog niet bij zijn. Er zullen nog wat onderzoeken moeten plaatsvinden om de ernst van de blessure in te schatten. Daar zal volgende week meer duidelijkheid over komen.”

Achterin zullen dus dinsdag weer Andre Ramalho en Olivier Boscagli staan. Vooral Ramalho ziet er op het hoogste niveau onzeker uit. Maar van zijn trainer krijgt hij vooral de complimenten. “Ik heb het al vaker gezegd, Andre staat er altijd wanneer het nodig is.”

Over de wedstrijd tegen Fortuna Sittard was de trainer tevreden, al was hij wel ‘doodziek’ van de tegentreffer in de laatste minuut. “Dat Malik Tillmann daar een strafschop veroorzaakt vind ik verschrikkelijk. We willen zo graag de nul houden. Maar aan de andere kant leert hij hier ook weer van. Je hebt dit soort momenten nodig om een betere speler te worden.”

