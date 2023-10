Dirk liep in iedere Amerikaanse staat een marathon: 'De kers op de taart'

Veel heuvels en straffe wind, de vijftigste marathon in Amerika kreeg Dirk van Oorschot (61) uit Loosbroek niet cadeau dit weekend. Maar met deze prestatie is hij wel de allereerste niet-Amerikaan die een marathon heeft gelopen in álle vijftig Amerikaanse staten.

Begin oktober stond het behalen van deze mijlpaal eigenlijk al gepland, maar de Medtronic Twin Cities Marathon in Minneapolis werd toen op ’t laatste moment afgelast vanwege de hitte. Dirk keerde met de hele familie huiswaarts, zónder titel van fifty states runner. Dit weekend gebeurde het dan toch. In de plaats Mankato in de staat Minnesota. Met een tijd van 3 uur en 39 minuten eindigde hij als tweede in zijn leeftijdscategorie. Dirk is een tevreden man, vertelt hij een dag later vanuit zijn hotelkamer.

"De laatste tien kilometer heb ik de teugels laten vieren. Ik dacht: nu ga ik ervan genieten.”

“Deze marathon was een speciale. Je bent al de hele week in een roes van: ‘nu gaat het gebeuren’. Je bent in een feeststemming, de kers komt op de taart. Maar dan sta je aan de start en dan moet het nog wel gebeuren." Hij merkt dat hij in de aanloop naar de wedstrijd meer met andere dingen bezig is geweest dan met de wedstrijd. "Ik moest serieus nog even aan de slag, maar de laatste tien kilometer heb ik de teugels laten vieren. Ik dacht: nu ga ik ervan genieten.” In die laatste kilometers werd hij begeleid door lopers uit Amerika die hem kennen en de feeststemming groeit. “Dan gaat er wel wat door je heen. Je hebt vijftien jaar lang alle hoeken van Amerika gezien en dan lukt het: dat is heel bijzonder.”

"Ik ga lopen en de eerste tien kilometer kijk ik niet op m'n horloge."