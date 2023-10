1/4 Grote opslagplaats voor drugsgrondstoffen gevonden in Goirle

De politie heeft in Goirle een grote opslagplaats voor drugschemicaliën gevonden. Er staat voor duizenden liters aan grondstoffen opgeslagen waarmee je onder andere crystal meth kan maken, maar ook cocaïne kan bewerken.

Een rechercheonderzoek bracht de politie op het spoor van de opslag in een bedrijfspand aan de Vollerstraat. Er staan diverse soorten grondstoffen. Iedere chemische stof hoort bij het maken van een specifieke vorm van drugs. Er is spul gevonden voor het koken van crystal meth, amfetamine en xtc maar ook het bereiden van coke.

Er zou ook apparatuur binnen staan voor de bouw van een drugslab, zoals bijvoorbeeld slangen of branders. Volgens de eerste berichten is het een grote opslag van zeker 7000 liter, maar het is geen 'recordopslag'.

Distributiecentra

De onderwereld heeft eigen opslagplaatsen die je nog het beste kan vergelijken met distributiecentra. Criminelen bestellen een grondstof. Die halen ze dan op en brengen ze naar een drugslab waar ze er drugs mee maken.

De politie vond dit jaar al diverse opslagplaatsen in de provincie: gasflessen in Tilburg maar ook chemische stoffen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Bosschenhoofd.

Voorraden

Ook bij drugslabs zelf staat vaak veel klaar. Zo vonden agenten deze zomer bij het methlab aan de Ettensebaan in Breda zoveel voorraden dat er vier vrachtwagens voor nodig waren om alles af te voeren.

Vorig jaar ontdekte de politie in Brabant 29 illegale opslagplaatsen voor drugsgrondstoffen.

Veel gebruikte stoffen zijn zoutzuur, caustic soda en aceton. Het probleem bij al die stoffen is dat ze afzonderlijk al gevaarlijk zijn, maar ook bij elkaar een mengsel kunnen vormen dat kan ontploffen. De buren en gemeente weten van niks en als er iets misgaat, is het ook voor de brandweer gevaarlijk.

Een gespecialiseerd bedrijf ruimt alles op. Het ligt voor de hand dat de burgemeester van Goirle het pand voor lange tijd gaat sluiten.

