Verdachte (16) opgepakt voor neerschieten 15-jarige jongen in Oss

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de jongen werd neergeschoten. Foto: Bart Meesters/SQ Vision

De politie heeft een 16-jarige jongen opgepakt voor de schietpartij in de Schadewijkstraat in Oss. Hierbij werd twee weken geleden een 15-jarige jongen in zijn rug geschoten. De verdachte heeft zichzelf gemeld bij het politiebureau in zijn woonplaats Heerhugowaard.