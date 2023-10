Koperdieven slaan toe op het spoor tussen Oss en Den Bosch

Koperdiefstal heeft vrijdagochtend voor problemen gezorgd op het spoor tussen Oss en Den Bosch. Er konden urenlang geen treinen rijden. Net na de ochtendspits, rond halftien, waren de problemen weer opgelost.

Tot die tijd reden de treinen volgens een aangepaste dienstregeling.

Koperdiefstal zorgt vaker voor verstoringen op het spoor. In april was het ook al raak, op hetzelfde traject, en in januari reden tussen Den Bosch en Utrecht een tijdje geen treinen door koperdiefstal.

Begin dit jaar meldde spoorbeheerder ProRail dat het aantal gevallen van koperdiefstal vorig jaar is gedaald. Dat gebeurde toen 12 keer, tegen 32 in 2021 en 62 in 2020.