Esmah Lahlah telt haar laatste dagen als wethouder van Tilburg

Ze zit ruim vijf jaar in de politiek is nog maar twee jaar lid van GroenLinks en toch speelt ze nu al een vooraanstaande rol in de landelijk GroenLinks-PvdA. De Tilburgse wethouder Esmah Lahlah staat op de plaats twee op de kandidatenlijst pal achter lijsttrekker Frans Timmermans en nog voor Jesse Klaver. De campagne begint nu - ruim vier weken voor de verkiezingen - echt op gang te komen, en dat betekent dat Esmah Lahlah haar laatste dagen telt als wethouder van Tilburg. Ze is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Esmah Lahlah, geboren in Helmond als dochter van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader, werd in 2018 partijloos wethouder in Tilburg. Twee jaar geleden werd ze lid van GroenLinks en vorig jaar trad ze aan als lijsttrekker van die partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tegen de landelijk trend in maakte ze van haar partij de grootste van Tilburg. Dat werd toen het 'Lahlah-effect' genoemd.

Van dat effect hoop GroenLinks-PvdA nu ook landelijk te profiteren. Maar het was toch ook vooral haar onorthodoxe aanpak van het armoedeprobleem in de stad waardoor ze de aandacht trok. Ze experimenteert bijvoorbeeld met basisbanen voor mensen die lastig aan het werk komen. En ze gaf zelfs mensen met een uitkering extra geld. "Maar ik heb soms wel het gevoel dat ik van experiment naar experiment ga", zei ze onlangs bij Omroep Tilburg.

Daarom wil ze haar ideeën over armoede - uitgaan van vertrouwen en niet van wantrouwen - naar een hoger plan tillen. En daarvoor heeft ze het politieke tij mee, want bestaanszekerheid is één van de topthema's geworden in Den Haag.

Mathilde Min van het Brabantse Historisch Informatie Centrum in Den Bosch over de zoektocht naar de oudste film van Brabant. Dat zoeken gaat door, maar voorlopig is de oudste film een opname van een bezoek dat Koningin Wilhelmina aan in juli 1913 bracht aan Den Bosch.

En de broers Sam en Merijn Knoop uit Geertruidenberg doen namens Brabant mee aan het allereerste Regio Songfestival van Nederland, dat op 4 november 20.30 uur LIVE wordt uitgezonden door Omroep Brabant.

