Afvaldumpers zijn niet te stoppen, zo wil Eindhoven ze gaan aanpakken

Het lukt de gemeente Eindhoven maar niet om het illegaal dumpen van afval bij ondergrondse containers tegen te gaan. Dit jaar kwamen er al ruim 15.000 meldingen binnen, vorig jaar waren het er 19.000. Zelfs de vergaande maatregel om zakken open te trekken om adressen van afvaldumpers te achterhalen, werkt niet goed genoeg. De gemeente gaat daarom proberen om met 'afvalcoaches' mensen direct aan te spreken op hun gedrag, in de hoop de dumpingen terug te dringen.

"Het blijft een probleem", verzucht wethouder Rik Thijs. "Ik verbaas mij dat mensen denken dat ondergrondse afvalcontainers kleine milieustraten zijn. Iedereen weet dat een koelkast, stoel of matras niet in een ondergrondse container kan." Zelfs van buiten Eindhoven komen mensen naar de stad gereden om hier afval te dumpen. "Ze komen uit omliggende gemeentes waar je per zak moet betalen."

Een veelgehoord excuus is volgens de wethouder dat de container niet zou werken. "Dat ze vol zitten. ‘Daarom zet ik het er maar naast', zeggen ze dan. De containers worden elke keer als er afval is gedumpt gecontroleerd. Bij de ronde die ik meeging, was er maar een container vol. Bij alle andere containers hadden ze het gewoon weg kunnen gooien. We doen het dus zelf, als inwoners."

Volgend jaar gaat Eindhoven de ‘afvalcoach’ inzetten. Die gaan naar de plekken waar vaak afval gedumpt wordt toe. "Afvalcoaches zijn mensen van afvalbedrijf Cure. Ze gaan inwoners aanspreken zodat ze bewust worden van wat ze doen. ‘Waarom doe je dat?'"

En er is nog een oplossing: "We kijken ook of de inrichting van de straten anders moet. Als je ondergrondse containers aan een doorgaande weg hebt, is het voor mensen van buiten de wijk makkelijk om afval te dumpen. We kijken nu of je de containers iets meer uit het zicht moet zetten. Of achter het groen. Of met groen eromheen, zodat er minder ruimte is om afval te gooien."

De wethouder baalt van de vervuilde straten. "Het geeft een smerig straatbeeld. En de kosten om het op te ruimen, betalen wij als inwoners van Eindhoven. Het wordt via de afvalstoffenheffing verrekend."

Wethouder Rik Thijs ging eerder zelf op pad om vuilniszakken open te trekken.