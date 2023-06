Afvalbergen naast containers blijven groeien: zo komt dat

In Breda staat veel troep naast de containers (foto: buurtbewoner). Ook hier is het raak (foto: Irene). Twee winkelwagens vol troep in Breda (foto: buurtbewoner). Ondanks veelvuldig klagen wordt volgens buurtbewoners 'niets aan het afval naast de containers gedaan' (foto: A. Vos). Volgende Vorige 1/4 In Breda staat veel troep naast de containers (foto: buurtbewoner).

In Den Bosch maar ook in veel andere plaatsen in Brabant stapelt het afval zich op naast containers. Dat komt omdat het gedrag van anderen ons beïnvloedt om het zelf ook te doen. "Als er al afval staat, zet iemand anders zijn afval daar sneller naast", weet gedragswetenschapper Kees Keizer. De oplossing is volgens hem dat gemeenten niet alleen overtreders bestraffen, maar ook laten zien dat de meeste mensen het wel goed doen.

"Als je de moeite hebt genomen om naar de container te gaan en deze blijkt vol, dan is de verleiding heel groot om je zak ernaast te zetten. Niemand vindt het fijn om vuilnis weer terug mee naar huis te nemen." "Verontwaardiging dat de container niet op tijd is leggemaakt, geeft mensen een excuus", legt Keizers uit. Om afvaldumping te voorkomen, moeten mensen hun vuilniszak dus gewoon kwijtkunnen.

Als er eenmaal vuilniszakken naast een container staan, gaat het namelijk snel. "Dan is de stap om een bankstel te dumpen een stuk kleiner. We zijn geneigd om elkaars gedrag over te nemen. Als we al afval zien staan, denken we dat anderen het geen probleem vinden." Sociale controle kan ervoor zorgen dat mensen zich anders gedragen. "Als je weet dat je buren het bloed wel kunnen drinken van mensen die afval dumpen, zal je het minder snel doen." Gemeenten moeten focussen op het positieve, vindt Keizer. "Afval in de container doen, is voor de meeste mensen nog steeds normaal. Maar dat valt gewoon niet op. Als gemeenten laten zien dat de meeste mensen het wél goed doen, worden anderen ook gemotiveerd om het te doen." De lokale politiek in Den Bosch wil verborgen camera's gaan ophangen en mensen gaan beboeten die afval naast containers dumpen. "Dat kan zeker helpen, maar laat ook het positieve zien: dat veel mensen het goed doen en dit belangrijk vinden", zegt de gedragswetenschapper. "Als je alleen boetes uitschrijft, stoppen mensen ermee zodra de camera niet werkt. Je wilt dat deze mensen inzien dat anderen het doen omdat het goed is."

