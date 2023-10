Sylvana (39) bewusteloos geslagen na stapavond, daders filmden mishandeling

Sylvana hield een gebroken neus en een zware hersenschudding over aan de kopstoot (foto: privéfoto). Sylvana voor de mishandeling (foto: privéfoto) Volgende 1/2 Sylvana hield een gebroken neus en een zware hersenschudding over aan de kopstoot (foto: privéfoto).

"Ze kwam dicht op me staan, onze neuzen raakten elkaar bijna. Voor ik het wist kreeg ik een kopstoot en ging ik out", vertelt Sylvana Geeve (39) uit Den Bosch. Zij werd begin deze maand mishandeld door twee vrouwen en hield er een zware hersenschudding en gebroken neus aan over. Mogelijk is de mishandeling gefilmd. "Dat zou bewijs zijn dat de politie nu niet kan vinden."

De mishandeling gebeurde in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 oktober in het centrum van Den Bosch. "Het was een uur of één en ik verliet café De Palm samen met mijn vriend. Achter ons liepen twee vrouwen van een jaar of twintig. Ze waren erop uit om te treiteren, want ze waren ons aan het filmen met hun telefoon. Als wij naar links liepen, deden zij dat ook en als wij rechtsaf gingen deden ze hetzelfde."

"Dit voelt heel onrechtvaardig en mag niet zomaar gebeuren."

Sylvana was dit gedrag zat en vroeg te stoppen met filmen. "Ik weet nog dat ik toen een grote mond terug kreeg en dat één van de twee heel dicht op me kwam staan. Ondertussen sprak mijn vriend de andere vrouw aan op haar gedrag. Toen hij zich omdraaide lag ik bewusteloos op de grond en zat ik onder het bloed." Sylvana hield er een hersenschudding en meerdere littekens aan over. Sylvana's vriend heeft zich eerst over haar ontfermd en is niet achter de vrouwen aangegaan. "Later zijn we nog in een politiewagen op zoek gegaan, maar de vrouwen waren al verdwenen."

"Misschien circuleren beelden van de mishandeling nu wel op internet."