Peter Gillis spant kort geding aan tegen zijn ex Nicol om zwijgplicht

Peter Gillis (61) heeft een kort geding aangespannen tegen zijn ex-partner Nicol Kremers. Gillis, bekend van de SBS6-show Massa is Kassa, wil dat Kremers niet meer in de media spreekt over zaken waarover afgesproken is dat ze erover zou zwijgen. Dat bevestigen betrouwbare bronnen tegenover het ANP. De zaak dient op donderdag 9 november in de rechtbank in Utrecht.

Het gaat om een zogenoemde vaststellingsovereenkomst die Kremers getekend zou hebben nadat haar relatie met Gillis ten einde was gekomen. Gillis claimde in september al dat zijn ex hem geld verschuldigd zou zijn, omdat zij zich niet aan die overeenkomst had gehouden. Zo sprak ze over de relatie in het openbaar, terwijl dat volgens de overeenkomst niet zou zijn toegestaan.

Kremers zegt echter dat zij de vaststellingsovereenkomst onder dwang heeft getekend, omdat zij en Gillis niet op goede voet uit elkaar zijn gegaan.

Gillis eist nu dat Kremers de overeenkomst naleeft en dat zij een dwangsom opgelegd krijgt wanneer ze dat niet doet. Ook wil hij voorkomen dat Kremers haar aangekondigde boek, waarin ze ook haar relatie met Gillis uitlicht, uitbrengt voordat gecontroleerd is of daar dingen in staan die in strijd zijn met de overeenkomst.

Beschuldiging van mishandeling

Gillis en Kremers zijn ook nog steeds verwikkeld in een strafzaak, waarin Kremers hem beschuldigd van mishandeling. Die zaak stond aanvankelijk gepland voor eind augustus, maar is verplaatst omdat Kremers later alsnog aangifte deed tegen Gillis. Een nieuwe datum voor deze zaak is nog niet gepland.

Er lopen meerdere zaken tegen Gillis en zijn vakantieparken. In deze video zie je er meer over.