Moordenaars van rapper Boechi tonen weinig berouw

Het is niet duidelijk geworden waarom de Tilburgse rapper Boechi (30) vorig jaar december op Curacao werd doodgeschoten. De geruchten dat het zou gaan om drugs of juist om zijn dure ketting werden niet bevestigd tijdens de rechtszaak in het gerechtsgebouw in Willemstad.

"Maar wat de reden ook is geweest, anderen lijden onder de beslissingen die jullie hebben genomen", zei Boechi’s weduwe Niandy Windster-Losiabaar in de rechtszaal. “Er zijn nu zes kinderen die door deze koelbloedige liquidatie zonder een vader moeten opgroeien.”

De twee verdachten Churendi C. (44) en Chris Z. (24) hoorden vrijdag in de rechtbank celstraffen van 19 en 22 jaar tegen zich eisen. Het dossier dat de Curaçaose justitie in deze strafzaak produceerde is bijna tweeduizend pagina’s dik.

Een uur lang gevolgd

Volgens het Openbaar Ministerie in Willemstad is er voldoende bewijs dat het duo Boechi heeft vermoord. Een compilatie van camerabeelden toonde hoe de rapper en zijn vrienden zijn laatste avond doorbrachten. Maar belangrijker nog, hoe een witte auto op 8 december 2022 Boechi en zijn vrienden ruim een uur lang volgde. Tot aan het moment dat er vanuit die auto schoten werden gelost.

Net als in juni, tijdens de pro-formazitting, verklaarde Churendi C. dat zijn medeverdachte de trekker overhaalde. Hij bestuurde slechts de auto, verklaarde hij. "Daarmee geef je de impressie dat je een willoos werktuig was van de veel jongere Chris (24)", zei de rechter. Churendi antwoordde: "Ik was moe en dronken na 24 flesjes Heineken. Bovendien zat ik naast een gewapende man. Dat is gevaarlijk."

De veel jongere schutter (24) schudde telkens zijn hoofd bij de verklaringen van chauffeur Churendi C. "Ik ben geen heilige, maar ik heb niemand vermoord. Ik zat niet in de auto, maar lag thuis ziek op bed”, was zijn alibi.

Moord

Maar volgens de officier van justitie was Chris Z. wel degelijk op de plaats van de schietpartij. De verklaring van Churendi C. en de zendmastgegevens van zijn telefoon bewijzen dat. "Uit niets blijkt dat de het schieten voortkomt uit een plots opkomende woede-uitbarsting of een plotselinge hevige drift. De verdachten hebben dit gepland en hebben zich dus schuldig gemaakt aan moord."

Het OM eiste een wat lagere straf (19 jaar) voor ‘first offender’ Churendi C. Op Curaçao is hij niet eerder met politie en justitie in aanraking geweest. In Nederland heeft hij wel in 2020 een celstraf van 12 maanden uitgezeten voor cocaïnesmokkel.

Geen empathie

Chris Z. is een recidivist, zo bleek. Daarom is de strafeis met 22 jaar hoger. In november 2018 werd hij veroordeeld voor poging tot doodslag en vuurwapenbezit. En binnen een periode van vijf jaar heeft hij zich volgens het OM weer schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Wat ook meetelde in de hoogte van de eis was dat beide mannen op geen enkele wijze empathie hebben getoond ten aanzien van de nabestaanden.

Als het aan de moeder van Boechi ligt krijgen de twee verdachten levenslang van de rechtbank. Vanuit Tilburg woonde ze via een videoverbinding de zitting bij. Ook de vader, de broer en zus van de doodgeschoten rapper volgden de inhoudelijke behandeling vanuit het kantoor van Slachtofferhulp.

Sinds de moord gaat het psychisch bergafwaarts met hen. Het hele gezin is onder behandeling van een psycholoog. "Mijn man heeft maagpijn door de stress." In tranen sprak de moeder van Boechi de verdachten rechtstreeks toe: "Ik troost me met de gedachte dat waar Boechi nu is, beter is dan waar jullie zitten. Jullie leven zal bitter zijn."

Na deze opmerking greep de rechter in. "Het is niet de bedoeling dat jullie de verdachten aanspreken, al begrijp ik de emotie."

Geen tijd om te rouwen

Ook weduwe Niandy vertelde over het leed dat haar en de vier kinderen die ze met Boechi heeft, is aangedaan. Het gezin verblijft tijdelijk op Curaçao. "We hoopten dat een andere omgeving goed zou zijn voor de kinderen, voor het verwerken van de situatie."

Zelf heeft ze geen tijd gehad om te rouwen. Als alleenstaande moeder moet ze sterk zijn voor haar kinderen. De beelden van Boechi die levenloos op de grond ligt, hebben hun sporen achtergelaten. Vooral bij de oudste zoon. Om het verlies te verzachten gaan de kinderen iedere avond met een foto van hun vader naar bed. "Hij is nu een stralende ster aan de hemel."

Op 17 november doet de rechter uitspraak.

