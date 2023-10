Nietsvermoedende Areke rijdt per ongeluk illegaal technofeest tegemoet

Er is niet veel meer te zien dan twee campers, een auto met een skelet en wat lege bierflesjes aan de Hooiweg in Waspik. Het klinkt als de overblijfselen van een feestje en dat is het ook. Zaterdagnacht heeft de ME er namelijk een illegaal technofeest beëindigd. Areke van den Hof rijdt die nacht nietsvermoedend richting haar werk, als ze opeens veel feestgangers tegemoet rijdt.

Het lijkt een ochtend zoals alle andere, tot Areke rond half zes in de nacht dichterbij haar werk komt. “Ik zag opeens hordes met fietsers. Ik dacht, die zijn gaan stappen. Maar toen kwam ik dichterbij en toen zag ik nog meer mensen lopen.” Deze mensen kwamen van een illegaal technofeest in een leegstaande loods tegenover het werk van Areke. Op het feest werd 'tekno' gedraaid, een muziekstijl die lijkt op techno en hardcore. Die muziek wordt vaak gedraaid in kraakpanden.

"Ik hoop dat het niet nog een keer gebeurt."

Een bijzondere ervaring voor Areke zo op de vroege zondagmorgen. “Zoiets zie je hier nooit. Het is normaal altijd stil. Hooguit doordeweeks wat vrachtwagens. Maar normaal gebeurt er nooit iets. Daarom vond ik het ook zo vreemd.” Het was dan ook even spannend om de deur van haar werk aan de overkant te openen. “Gelukkig kwamen er snel collega’s en was ik niet meer alleen. Het is wel heel eng vind ik. Ik weet niet wie het georganiseerd heeft, maar ik hoop niet dat het nog een keer gebeurt. Ze moeten het dichttimmeren.” Op het moment dat Areke haar zorgen uit, komt er iemand met een aantal nieuwe sloten om het terrein af te sluiten. Daarnaast geeft de politie aan dat zij bekijken hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden en worden er mogelijk ook stappen ondernomen tegen de organisatoren van het illegale evenement. LEES OOK: Geluidsoverlast en zwaar vuurwerk bij illegaal feest, ME ontruimt loods

Foto: Tom Berkers

foto: Tom Berkers