Dit zijn de allerrijkste Brabanders in de nieuwe Quote 500

De lijst met de allerrijksten van Nederland is er weer: de Quote 500. Omroep Brabant ging alvast voor je op zoek naar de rijkste, maar vooral ook de meest opvallende Brabanders.

Laten we maar gewoon beginnen met 'onze' koploper: de Bredase Adriaan Mol op plek 9. Hij is eigenaar van het betaalservicebedrijf Mollie en was in 2022 met zijn zesde plek ook al de rijkste Brabander. Zijn vermogen is in een jaar wel met 20 procent gezakt, naar een geschatte 2,8 miljard euro.

Supermarktfamilie Van Eerd

Ook voor de Jumbo-familie Van Eerd was het op zijn zachtst gezegd een minder jaar. In december 2022 overleed de grondlegger van het Van Eerd-imperium: Karel van Eerd. Zoon Frits, bij wie in september een inval werd gedaan en honderdduizenden euro's in de kluis werden gevonden, trad af als topman van het supermarktconcern.

Omdat vader Karel overleden is, hebben zoon Frits en dochters Colette en Monique nu een eigen notering in de Quote. Samen staan ze op plek 10, drie plekken lager dan vorig jaar. Hun vermogen daalde met bijna 7 procent. Al hebben we het dan nog steeds over een bescheiden 2,7 miljard euro.

Flinke stijgers

Dan nog een interessante: de Eindhovenaar Wiet Pot. De voormalig bankier is veertien plekken gestegen in de lijst naar plekje 21. Zijn vermogen steeg met 43 procent naar twee miljard euro. Jarenlang was hij actief als aandeelhouder en bestuurder van beurshandelaar IMC en dat werpt, klaarblijkelijk, nog steeds zijn vruchten af.

Wie we ook nog tegenkomen? Ben Mandemakers bijvoorbeeld, geboren in Kaatsheuvel en voorman van het gelijknamige keukenbedrijf. Met 1,8 miljard staat hij op plek 24. Of Raymond Cloosterman, de oprichter van cosmeticabedrijf Rituals, die samen met zijn echtgenote Colette van Eerd (ja, die van plek 10) in Brabant woont. Zijn vermogen steeg met 36 procent naar 1,5 miljard.

Arrestatiebevel

Een opvallend figuur uit de lijst is Frank Zweegers, een vastgoedmagnaat uit Geldrop. Hij staat op plek 36 met een vermogen van 1,4 miljard. Zijn plek in de Quote 500 staat redelijk vast, maar in het dagelijks leven zoekt hij liever de luwte op. Dat lukte redelijk, tot hij in 2017 op zijn jacht in Italië werd opgepakt omdat er een Europees arrestatiebevel voor hem uitstond. Hij werd onder andere verdacht van omkoping, maar heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Wie minder in de luwte leeft, is nummer 43, Robert van der Wallen. "Ik verdien zo veel geld, het is niet eerlijk", vertelde hij april dit jaar nog tegen de krant NRC. De Deurnese ondernemer, die voor 65 miljoen zijn eigen golfbaan liet aanleggen, is PSV-topman en eigenaar van het bedrijf BrandLoyalty. Daarnaast kocht hij het duurste privévliegtuig van ons land, een Bombardier Global 6500, om hem een paar maanden later uit milieuoverwegingen toch maar weer te verkopen.

Grootste daler

Tot slot nog de grootste uitschieter: Peter Bijvelds, CEO van busfabrikant Ebusco in Deurne. Bijvelds staat dit jaar als grootste daler in de Quote 500. De nummer 371 verloor 66 procent van zijn vermogen. Waar hij in 2022 nog debuteerde in de lijst met een geschat vermogen van 480 miljoen, zakte dat bedrag een jaar later naar 165 miljoen. De oorzaak? Personeels- en materiaaltekorten. Zo lekker typisch voor deze tijd, zullen we maar zeggen.

