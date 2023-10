Man belt veertig keer 112 totdat politie en ambulance tevergeefs uitrukken

Een man uit Cuijk heeft in drie dagen tijd ruim veertig keer met het alarmnummer 112 gebeld. De politierechter in Den Bosch probeerde maandag antwoord te krijgen op de vraag waarom hij dat deed. De man zelf kon geen antwoord geven, het beklaagdenbankje bleef maandag tot teleurstelling van de rechter leeg. Maar in een brief aan de rechter schreef hij dat hij het had gedaan omdat hij écht iets mankeerde.

Niemand wist waar de beklaagde was. Hij zou maandagochtend om half acht op z’n scooter stappen om vanuit Cuijk naar de rechtbank te komen. “Ik heb hem op het hart gedrukt dat het verstandig is om erbij te zijn, maar ik krijg geen gehoor”, vertelt z’n advocaat. Het draait allemaal om de vraag of de talloze telefoontjes noodzakelijk waren of niet. Volgens de beklaagde zelf was er écht iets aan de hand. In zijn brief vraagt hij om uitstel, want hij wil getuigen laten horen, onder wie zijn zoon. Hij zou zijn geholpen door een verpleegkundige en een wijkagent. Allemaal mensen die kunnen bevestigen dat zijn belletjes niet voor niets waren.

"Het lijkt alsof hij drie dagen op de grond heeft gelegen maar dat is niet zo.”

De politierechter vertrouwt het in ieder geval niet. “Uw cliënt maakt op mij een nogal verwarde indruk als ik het dossier en zijn brief zo lees. Het lijkt alsof hij drie dagen op de grond heeft gelegen, maar dat is niet zo.” Want de derde dag dat hij belt met 112, rukken de politie en een ambulance voor hem uit. Voor niets. “Zij concludeerden dat er niets aan de hand was met hem. Wat moeten we hiermee?” Tijdens de zitting ontstaat een beeld van een verwarde, boze man. Hij spreekt in z’n brief van leugens en het verdraaien van de waarheid. Hij voelt zich niet begrepen. Zijn advocaat probeert uit te leggen wat er speelt bij zijn cliënt. De man is verslaafd en volgt een afkickprogramma, maar hij heeft twee dagen zoveel pijn gehad dat hij daarom 112 zou hebben gebeld.

“Hij zou over een hekje zijn geduwd, waarna hij opnieuw 112 heeft gebeld.”