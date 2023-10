Commando voor de rechter om drugs, wapens en geheimen

Voor de militaire rechtbank is het proces begonnen tegen een sergeant-majoor van het korps commandotroepen uit Roosendaal. Rond de zaak hangt een waas van geheimzinnigheid. Commando Sil A. deed mee aan missies die staatsgeheim zijn. Hij mag eigenlijk niet praten. Maar de rechtbank wil wel graag met hem praten over de beschuldigingen dat hij in de wapens en drugs zat. A. heeft nu besloten om dan maar helemaal te zwijgen, uit voorzorg.

Sil A. (44) komt uit Rotterdam en werkte bij het Korps Commandotroepen in Roosendaal, de elite-eenheid van Defensie. Hij deed geheime missies in het buitenland en werkte samen met inlichtingendiensten. De marechaussee en het Openbaar Ministerie (OM) denken dat hij ook stiekem bezig was met coke- en wapensmokkel.

Op de aanklacht staan 260 kilo coke, 570 machinegeweren, 250 aanvalsgeweren en 250 pistolen. A. zou ook geheime informatie hebben gelekt over zijn werk bij Defensie.

Op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal was hij onder meer bezig met het opzetten van de 102 compagnie. Een nieuwe eenheid van de commando's die vroegtijdig in actie kan komen bij buitenlandse crises, door bijvoorbeeld ter plekke inlichtingen te verzamelen.

Geheim

A. is begin 2022 opgepakt. Er waren zeven tussentijdse zittingen bij de militaire rechtbank in Arnhem, vaak achter gesloten deuren, steeds vanwege zijn geheime werk.

Bij het begin van het proces maandagochtend hing de geheimzinnigheid meteen weer in de lucht. Het begon openbaar maar meteen al vroeg zijn advocaat of het zonder publiek, media en rechtbanktekenaars kon. "Hij moet kunnen zeggen wat hij wil zeggen."

'Gezeik'

A. legde kort uit dat hij bang is dat er anders staatsgeheimen op straat komen te liggen. “Dan weet ik zeker dat ik gezeik ga krijgen."

Als militair heeft A. een geheimhoudingsplicht. Wie die schendt, is strafbaar. De officier van justitie hoorde dat verweer vaker en vindt het overdreven. "Uit niets is gebleken dat de staatsveiligheid in gevaar is gekomen." De rechters zaten op dezelfde lijn: openbaarheid. Maar ze besloten A. toch nog een keer de kans te geven om uit te leggen waar het over gaat. Achter gesloten deuren.

Mobieltje

In de middag mocht iedereen weer binnen. Het zou vanaf nu openbaar blijven. A. en zijn advocaat vroegen toen om de zaak uit te stellen. Voor onderzoek naar de geheugenproblemen van A. en voor getuigenverhoren. Want er is iemand die kan vertellen waarom A. een cryptotelefoon van Sky ECC had.

Zo'n toestel gebruikten criminelen ook. Maar A. zou met iemand van de inlichtingendienst AIVD contact hebben gehad over het testen van zo'n cryptotelefoon. Gewoon werk, is de boodschap.

Geheim agent

Toen de rechtbankvoorzitter per ongeluk de voornaam van die getuige noemde, waarschijnlijk een (geheim) agent van de AIVD, veerde A. op. Samen met zijn advocaat zeiden ze het vertrouwen op in de rechters, door ze te wraken.

In de loop van de middag werd bekend dat de rechters mochten blijven. Sil A. was teleurgesteld. "Ik ben niet meer scherp. Ik kan me niet meer focussen, het gaat gewoon niet meer", zei A. aan het einde van de middag. Hij herhaalde dat hij geen verklaringen meer wil afleggen.

Woensdag gaat het proces verder. In het openbaar. Een klein deel is wel achter gesloten deuren maar dat is al eerder bepaald. Dat is de verdenking over het lekken van geheime informatie. Omdat daar gevoelige informatie in zit, wordt het zonder publiek en media besproken.

