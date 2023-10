6 tips over steekpartij waarbij vrachtwagenchauffeur uit Belarus omkwam

De vrachtwagenchauffeur die overleed na een steekpartij op parkeerplaats Hazeldonk is een 25-jarige man uit Belarus (Wit-Rusland). De politie heeft inmiddels zes tips binnengekregen. De dader is nog niet gepakt. "De familie van de vrachtwagenchauffeur is op de hoogte gebracht", meldt de politie maandag.

Het gebeurde zaterdag 21 oktober midden op de parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk bij Breda. Een andere vrachtwagenchauffeur zag rond half 8 'een man wankelend rondlopen', zo schrijft de politie. "Die viel op de grond en bleek te zijn gestoken. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen." Vrachtwagenchauffeurs op de parkeerplaats werden die avond ondervraagd. Truckers die in hun cabine lag te slapen, werd hiervoor wakker gemaakt. Iedereen die de parkeerplaats verliet, werd gecontroleerd en gegevens van deze mensen werden genoteerd. Tankstation

De parkeerplaats ligt vlakbij een tankstation, in de rijrichting van Antwerpen naar Breda. Het is een plek waar veel vrachtwagens parkeren en veel chauffeurs overnachten. De politie roept getuigen op om zich te melden. "Het slachtoffer droeg die avond een blauw T-shirt en een korte grijze broek." Komende dinsdag is er opnieuw aandacht voor de steekpartij in het tv-programma Opsporing Verzocht. Beelden van de nasleep van de steekpartij: