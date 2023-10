Hanengekraai houdt ouderen nog steeds wakker, ombudsman wil maatregelen

Er komt maar geen einde aan de hanenoverlast in het processiepark in Sint Willebrord. Naar nu blijkt heeft de ombudsman de gemeente Rucphen en wooncorporatie Thuisvester al in augustus aangespoord om een einde te maken aan het gekraai. Dat staat in het verslag dat in het bezit is van Omroep Brabant. Ondanks de aanbeveling, hebben zowel de gemeente als Thuisvester tot nu toe nog geen nieuwe maatregelen genomen.

Na eerdere berichtgeving over geluidsoverlast van kraaiende hanen, meldde zich opnieuw een aantal bewoners van woonzorgcentrum Heidestede bij Omroep Brabant. Ze zeggen nauwelijks te kunnen slapen vanwege het nachtelijk gekraai in het naastgelegen processiepark. In het park lopen tientallen hanen, kippen en kuikens vrij rond.

Een bewoonster die anoniem wil blijven: “De hanen en kippen lopen over de balkons en het worden er alleen maar meer. Het voer dat ze krijgen, trekt ongedierte zoals muizen en ratten aan. Het is ongelofelijk dat dit al zo lang voortduurt. Vanaf vier uur ’s morgens begint het gekraai en doen we geen oog meer dicht. Het is gewoon niet meer vol te houden, we zijn echt radeloos."

Tegenover de oudjes die gebukt gaan onder de overlast, staan ook dorpelingen die de aanwezigheid van het pluimvee juist leuk vinden in het park. Ze geven de dieren te eten met oud brood of speciaal kippenvoer. Zelfs een aantal bewoners van Heidestede voert dagelijks de hanen en kippen.

“Dat is precies waarom we niet met onze naam in we de media willen, maar bij de ombudsman zijn onze namen bekend. We krijgen soms scheve gezichten hier. Terwijl voor het overgrote deel van de bewoners de herrie en overlast echt niet meer te harden zijn. Er wonen hier ook kwetsbare ouderen die niks durven te zeggen. Daar nemen we het voor op.”

De bewoners deden in het verleden regelmatig melding van hun gezondheidsklachten door het slaapgebrek. Om hun noodkreet kracht bij te zetten, boden ze een petitie aan bij de gemeente en de woningcorporatie. Omdat ze zich niet serieus genomen voelden, schakelden ze de commissie ombudsman in. Deze regionale instantie buigt zich over geschillen tussen burgers en de overheid.