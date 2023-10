Explosief wordt onschadelijk gemaakt, mensen mogen weer naar huis

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is klaar met haar onderzoek naar het explosief dat maandagmiddag werd gevonden in een tas in Nuland. Het explosief wordt op een andere plek in de gemeente Den Bosch tot ontploffing gebracht. De bewoners van drie huizen in Nuland, die urenlang elders moesten verblijven, mogen hun woningen weer in.

Het explosief werd maandag aan het begin van de middag gevonden in een tas die door onbekenden aan een hek langs de Zomerdijk was achtergelaten. Chica, de hond van een man die in de buurt woont, vond de tas, waarna de man is gaan kijken. "Hij zag vier explosieven met tape eromheen", vertelde zijn dochter Brigitte.

De politie bevestigt dat het om een explosief ging. “Als er een draadje verkeerd had gezeten, was die tas geëxplodeerd, vertelde de politie mij. Dat hadden mijn vader en mijn hond niet overleefd”, zo zei Brigitte ook. Vanwege de ernst van de situatie werden de EOD en medewerkers van Forensische Opsporing ingeschakeld.

Tegen half acht meldde de politie dat de sporen- en buurtonderzoeken waren afgerond en de afzetting kon worden opgeheven. Ze voegde eraan toe dat ze blijft uitzoeken wie de tas aan het hek heeft bevestigd en waarom. Ze wilde niet ingaan op de vraag of het verband houdt met recente incidenten in Nuland. Vorige maand werd er brand gesticht in het dorp en kon maar net worden voorkomen dat drie auto's in vlammen opgingen.

Volgens de politie was er de afgelopen nacht wel veel overlast en onrust door een scooter in de wijk. Of dat iets met elkaar te maken heeft, is evenmin duidelijk.

Brigitte zegt dat het al langer rommelt in de wijk. “Ik roep al zo lang dat er iets mis is hier. Containers die verplaatst worden, drugsoverlast, vuurwerk dat wordt afgestoken, daklozen. Zeker in het weekend. Ik ben al langer met handhaving en politie in gesprek, maar ik word niet serieus genomen.”

Diverse omwonenden wilden hun verhaal wel doen na de ontdekking van de explosieven: