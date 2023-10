Gevonden explosieven: politie onderzoekt verband met eerdere branden

De politie onderzoekt of de explosieven die maandagmiddag in Nuland werden gevonden iets te maken heeft met eerdere gebeurtenissen in het dorp in de gemeente Den Bosch. Het gaat dan onder meer om brandstichting vorige maand aan de Akkerpolei, waarna maar net kon worden voorkomen dat drie auto's in vlammen opgingen. En ook om een scooterrijder die 's nachts voor overlast zorgde in de wijk waar de explosieven werden gevonden.

"Wij houden de scenario's open en zijn druk bezig met onderzoek", zo laat een politiewoordvoerder dinsdag weten. Over de resultaten van dat onderzoek kan hij verder nog niks zeggen. In de buurt van de Zomerdijk, waar de explosieven maandag aan een hek werden gevonden, is de politie ook dinsdag nog bezig met (buurt)onderzoek. Woensdag komt de politie mogelijk met meer informatie over wat dit heeft opgeleverd. Tot nu toe blijft onduidelijk wie de tas met explosieven aan het hek heeft gehangen en waarom. Na de vondst was de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) uren bezig met onderzoek. De bewoners van drie huizen mochten al die tijd hun huizen niet in. Maandagavond werd de gevonden explosieven op een andere een plek in de gemeente Den Bosch tot ontploffing gebracht. De politie wil niet zeggen om wat voor explosieven het precies ging. Het was hond Chica die de tas met daarin de explosieven vond. "Als er een draadje verkeerd had gezeten, was die tas geëxplodeerd", zo vertelde de politie volgens Brigitte, het baasje van Chica. "Dat hadden mijn vader die Chica uitliet, en mijn hond niet overleefd", zo zei ze ook tegen Omroep Brabant. Diverse omwonenden wilden hun verhaal wel doen na de ontdekking van de explosieven: