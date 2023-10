Klassiek komt naar de kinderen toe: 'Niet te lang en zonder oude mensen'

Kinderen en klassieke muziek, dat blijft een moeilijke combinatie. Kinderen houden nou eenmaal veel meer van popmuziek. Of toch niet? In Tilburg staat deze week de Classic Express: een rijdende concertzaal waarin jonge muzikanten kinderen kennis laten maken met klassieke muziek: “Je moet het presenteren op een manier die ze begrijpen.”

Als de kinderen van groep 6 van basisschool De Alm binnenkomen, vraagt Xie of ze er in zin hebben. “Nee, want ik hou niet van muziek”, mokt een kind. Maar andere zijn enthousiaster. Als Xie vraagt of er kinderen zijn die zelf een instrument bespelen, gaan er verschillende vingers de lucht in.

Op het Pater van den Elsenplein in Tilburg Zuid staat een uitgerekte oplegger. Buiten hoor je al de klanken van klassieke muziek. Binnen zitten pianist Michel Xie (30), cellist Jitske Wildemans (18) en violist Eline van Dijk (13). De truck is voorzien van allerlei licht- en geluidstrucs om indruk te maken op de kinderen.

De opzet werkt, want de kinderen vinden het mooi: “Het ritme was heel goed”, zegt Mustafa na afloop. Elena: “En de viool en de cello ook. Die klonken ook een beetje hetzelfde.” Maar de cello heeft wel een ander ritme”, vindt Teja.

In de Classic Express gaat het anders. Nog altijd moeten de kinderen stil zijn als de muzikanten spelen. Maar de muziekstukken zijn kort en tussendoor kunnen ze vragen stellen. Ze hebben hun schoenen uit en zitten of liggen in de kussens.

Op de vraag of ze zelf ook een instrument willen gaan spelen, gaan alle drie de vingers de lucht in. “Ik ga misschien op drumles”, zegt Mustafa. Teja wil op piano en Elena op viool: “Dat is een mooi instrument”.

Het klinkt allemaal als muziek in de oren voor Daphne Snellaars. Ze is cultuurcoach in Tilburg Zuid en erg enthousiast over de formule van de Classic Express. “Alleen als de kinderen nu weer op school komen, is het klaar. Dus hebben we gezorgd dat de kinderen op school nog een les krijgen waarin ze instrumenten kunnen uitproberen. En kinderen die enthousiast zijn, kunnen na school nog hun talent ontwikkelen. Zo kunnen ze echt iets met wat ze nu hebben gezien.”

Zodat er misschien weer nieuwe kinderen opstaan als Jitske Wildemans: “Ik heb het geluk dat mijn vader heel erg fan is van klassieke muziek. Dus bij ons staat het altijd op.”

Zo raakte Jitske gewend aan klassieke muziek: “Ik ben op celloles gegaan en rolde de wereld van de klassieke muziek in. En ik vind het een mooie wereld. Het is muziek zonder tekst, die niet iedereen begrijpt. Iedereen denkt er iets anders bij. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen klassieke muziek mooi kan vinden.”