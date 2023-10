Wijk verdeeld over komst 600 asielzoekers

Bewoners van Den Bosch-Zuid reageren gemengd op het besluit van de gemeente om 600 asielzoekers in hun buurt op te vangen. Zij komen op twee plekken op en bij het bedrijventerrein bij het provinciehuis. Sommige mensen die in de buurt wonen zijn boos, onder andere vanwege de manier van communiceren door de gemeente. De voorzitter van voetbalclub BLC hoopt stiekem op wat talent. "Ik zeg altijd: praktische problemen zijn er om op te lossen."

Vanaf 1 januari nemen in Den Bosch 250 asielzoekers hun intrek in Hotel Mövenpick. De tweede locatie voor 350 mensen ligt hemelsbreed zo’n 800 meter verderop, op een braakliggend terrein langs de snelweg A2.

Bewoners van een nabijgelegen woonwagenkamp zeggen niet per se tegen de komst van asielzoekers te zijn. Ze voelen zich vooral niet gehoord. "We zijn al jaren in gesprek met de gemeente over extra woonwagenstandplaatsen. We worden iedere keer met een dode mus blij gemaakt. Het voelt heel oneerlijk", zegt een van hen. Om hun onvrede te laten blijken, hebben woonwagenbewoners een spandoek met de tekst 'Wij zijn ook mensen met woonwensen' aan een hek vastgeknoopt.

Sommige bewoners zijn minder begripvol. Maandagavond kregen ze een brief op de mat van burgemeester Jack Mikkers. Daarin werd de komst van de twee asielzoekerscentra aangekondigd. "Het lijkt alsof alles al is beklonken. Het is een mededeling die onverwacht komt."