Twee plekken voor kleinschalige opvang van asielzoekers in Den Bosch

B en W van Den Bosch hebben plannen voor twee kleinschalige asielzoekerscentra in Den Bosch-Zuid. Er komen 250 asielzoekers in het Mövenpickhotel op bedrijventerrein Pettelaarpark en 350 op het braakliggende terrein van De Kruithoorn aan de Poeldonkweg. “Ik kan me voorstellen dat het een impact heeft als er 600 nieuwe mensen in je wijk komen wonen,” zegt burgemeester Jack Mikkers, "maar ik hoop dat ik met de gekozen plekken ook een stuk geruststelling bied."

Toen in mei van dit jaar de gekozen azc-locatie in een weiland aan de rand van Rosmalen afviel, benaderden de vastgoedeigenaren van het Mövenpickhotel de gemeente. In hun hotel kunnen 250 vluchtelingen voor maximaal 5 jaar terecht. Een deal met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was snel gesloten.

Het braakliggend terrein van de oude munitiefabriek De Kruithoorn was al langer in beeld. Het college en het COA onderzochten eerder de mogelijkheden in Groot Meerendonk, het gebied tussen de A2 en de Zuid-Willemsvaart. Een eerdere locatie aan de Poeldonkweg viel af door geluidsoverlast van de A2, maar op het Kruithoornterrein is daar geen sprake van. Daar wil het college 350 vluchtelingen opvangen voor maximaal 10 jaar.

Burgemeester Jack Mikkers is opgelucht dat hij na een maandenlange zoektocht meer duidelijkheid kan geven over de gekozen locaties. “Ik kan me voorstellen dat een aantal inwoners nu opgelucht zijn dat het azc niet bij hen in de wijk komt’”, zegt hij.

“Maar bij de keuze van een locatie vond ik het niet alleen belangrijk dat we de vluchtelingen goede voorzieningen konden bieden in Den Bosch. Ik wilde ook de Bossche samenleving iets bieden waardoor er overal een soort geruststelling zou zijn over de gekozen plek. En ik denk dat we aan beide eisen kunnen voldoen.” Beide locaties liggen namelijk niet midden in een woonwijk, maar tussen bedrijven.